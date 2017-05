Susana Díaz adelanta el congreso del PSOE andaluz para reforzarse

No hay paz orgánica en la casa del PSOE andaluz. Sin haber digerido aún la derrota del domingo por la noche, la dirección de Susana Díaz quiere celebrar el congreso regional del partido los días 29 y 30 de julio. De este modo, una de las primeras decisiones que deberá tomar Pedro Sánchez, ya secretario general electo, es si dar la batalla en Andalucía, el único territorio que ha apoyado a su contrincante en las primarias del domingo. Si fuese así, si los pedristas decidieran dar el paso y presentarse con un candidato con avales suficientes -y ambas cosas son posibles-, los militantes del PSOE andaluz tendrían que ir a otras primarias en el mes de junio para elegir a su secretario general. Con esta medida, Susana Díaz busca reforzarse en la comunidad y en la Presidencia de la Junta ante los cambios que traerá aparejados la victoria de Pedro Sánchez. Uno de los principales partidarios en la comunidad, Francisco Toscano, respondió que habrá primarias "si no hay voluntad de consenso" por parte de Díaz.

En la sede de San Vicente han tocado a rebato. Los secretarios de las provincias fueron convocados ayer por la tarde, y hoy se reunirá a la Ejecutiva. Mientras algunos de ellos iban llegando a la sede, directamente, desde la estación del AVE, puesto que habían ido a Madrid por si Susana Díaz ganaba, la dirección adoptó las primeras medidas. Juan Cornejo, el secretario de Organización, llegó temprano de Madrid, luego la sevillana Verónica Pérez. Susana Díaz, un poco más tarde. Pero la respuesta ya está consensuada. Una vez que Susana Díaz hable hoy con su dirección convocará el comité director el próximo lunes. Este órgano pondrá la fecha del congreso, y así se lo solicitará a la dirección de Ferraz, que de momento sigue siendo la gestora dirigida por Javier Fernández. Este matiz es importante, porque Pedro Sánchez no tendrá su Ejecutiva hasta mediados de junio -saldrá elegida en el congreso-, pero ya es secretario general electo, y lo razonable es que la gestora no adopte decisiones en su contra.

Como cada lunes, Juan Cornejo compareció ante los medios de comunicación; no ha faltado nunca a esta cita no reglada y la derrota de su candidata no le quitó las ganas. El equipo al completo pasó la noche en Madrid y, según el secretario de Organización, pasado el mal trago de conocer el resultado, la valoración que se imponen es que la militancia andaluza ha respaldado a su presidenta. Tras asegurar que el PSOE andaluz se pone a disposición de Pedro Sánchez, al que sí citó por su nombre a diferencia de lo que hizo Susana Díaz el domingo en Ferraz, anunció que el calendario corre. Cornejo negó una de las lecturas de la noche: Susana Díaz sí obtuvo más votos que avales válidos presentados, aunque unos mil menos si se consideran todos los avales. La gestora apartó de los tres candidatos aquellas firmas que proviniesen de militantes que no estaban al corriente, que hubieran firmado a dos de ellos o que incurriesen en otras irregularidades. Por eso Cornejo afirma que sí hubo más votos que avales.

Los congresos regionales de toda España suceden al federal en un plazo que debe ser inferior a los dos meses, de modo que el andaluz bien podría celebrarse en septiembre, ya que agosto es inhábil. Pero el kilómetro cero desde el que se pueden convocar es el 28 de mayo, cuando estarán elegidos los delegados provinciales para ir al 39º Congreso. Si se fija en ese momento, tal como pretende la dirección de Susana Díaz, los plazos serán así: a partir del 19 de junio, los posibles candidatos para liderar el PSOE en Andalucía tendrían que comenzar a recoger avales, contarían con 10 días para ello, habrá campaña y a mediados de julio la militancia iría a las urnas. Después del regional, se convocarían en otoño los provinciales y, posteriormente, los locales, de tal modo que el ciclo estuviese completo antes de 2018.

La presidenta de la Junta se presentará al congreso, se considera reforzada por su militancia tras obtener un apoyo del 63% y entiende que, de este modo, frenará a Pedro Sánchez en Despeñaperros. Si Sánchez presentase batalla, podría estrenar su nuevo cargo con una derrota parcial en Andalucía. Pero el otra vez secretario general es un hombre empecinado y sus seguidores andaluces lo son más, así que podrían confeccionar una lista. El sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, miembro del equipo del secretario, ya dijo a este medio que ellos estaban dispuestos a acudir a las primarias en Andalucía. Si es así, el partido entraría en una nueva dinámica, tan revuelta como en los tiempos de José Antonio Griñán o los peores años 90 de Manuel Chaves. El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, ha dejado esta posibilidad en el aire. Posiblemente, Sánchez hablará ahora con todos los barones y adoptará una decisión sobre si abrir batalla en los territorios o integrar. Dependerá de la posición de cada uno, pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de Díaz, todos ellos han perdido en estas primarias en sus comunidades, y eso les otorga una posición de debilidad frente al nuevo secretario general.

Susana Díaz ha ganado de modo holgado en Andalucía, pero con un 63% de los votos de media, y por debajo del 60% en cuatro provincias: Málaga, Cádiz, Almería y Granada. En Cádiz es donde ha obtenido el peor resultado, y ha llegado a perder en la capital. En muchas de estas provincias podría haber una competición ajustada, pero el cálculo que ha hecho la presidenta es que la militancia votará de otro modo, aún más favorable hacia ella, si quien está en juego es la persona que dirige una institución como la Junta. Es una decisión arriesgada, el pedrismo no es una anécdota en la comunidad, Sánchez se decidió a presentarse en un mitin en Dos Hermanas el pasado 29 de enero y cerró campaña frente a Triana junto a la alcaldesa de París. Cuenta con plataformas en todas las provincias y casi todas las localidades, por lo que unas primarias en Andalucía no serían como aquellas en las que Susana Díaz dejó a Luis Planas porque ni siquiera consiguió los avales suficientes.