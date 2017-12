Sólo el 19% de las empresas tiene un plan de digitalización a corto plazo

La principal traba es romper con la rutina a la que las pymes están acostumbradas y dar el paso definitivo hacia la adquisición de dispositivos que mejoren su calidad en los servicios. A nadie se le escapa además que hay una brecha importante en función de las generaciones que manejan esa transformación y la principal diferencia de los colectivos más jóvenes frente a sus antecesores está en que no tienen miedo a manejar los nuevos dispositivos. El mensaje está claro: adaptarse o morir, hasta el punto de asumir una "tecnología que se siente".

Quien no vacila sobre el camino que deben tomar (cuanto antes) las empresas es el gerente de cuentas de SDOS Solutions, una consultora tecnológica que hace posible esa transformación tan necesaria a través de los contenidos de cada empresa, Ramón Canelo. "El mercado ya está instalado como está", con unos hábitos de consumo que marcan que el 82% de los clientes realiza una compra después de consultar por la red sobre la empresa que ofrece el producto en cuestión, o que el 72% de los usuarios antes de realizarla busca información del artículo en el que están interesados.

La transformación digital es el futuro. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero ese cambio no es sólo tecnológico, sino que implica el cambio de los procesos de la empresa, de la forma de trabajar, de manera que prácticamente "todo cuenta" y contribuye a que el producto que se ofrece es el que realmente necesita cada cliente. Y ahí está el quid de la cuestión, en adaptar las necesidades de los clientes a la oferta que cada empresa lleva a cabo. Lo propone así el especialista de operaciones transaccionales de empresas de la dirección regional del sur del BBVA, Luis Ramírez, quien defiende por encima de todo que "el cliente es lo primero. Por eso, habla de un cambio desde "la parte humana" para poder adaptar la "inmediatez" que hoy permite un móvil a actividades empresariales como el pago de impuestos, la consulta de reintegros o el estado de las cuentas.

La digitalización es un proceso inevitable e imparable y a pesar de ello, sólo el 19% de las empresas ha entrado en ese mundo. Andalucía, con más de un millón de parados y una tasa de desempleo del 25,41%, tiene en la innovación la puerta de su futuro, el motor para su actividad y la creación de puestos de trabajo. La rutina diaria reclama poder hacer la compra on line , acceder a la información casi al instante y adaptar los hábitos diarios a las nuevas tecnologías que han pasado a formar parte indispensable de nuestra vida. Nadie cuestiona poder enviar un correo electrónico por móvil o consultar la cuenta bancaria a través de él, pero lo que parece menos habitual es aplicar ese soporte, que ya es parte del día a día, a la empresa y de ahí que la barrera de las pymes a la transformación digital, "sin la que es imposible sobrevivir", esté en no entender que es una forma de vida, casi una "actitud" que garantiza el futuro (y prácticamente el presente) de los negocios. Así se dejó claro ayer en el encuentro que bajo el título Soluciones digitales para pymes , organizó el Grupo Joly con Huelva Información junto al BBVA. Ningún aforo mejor para ello que la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), donde el sector empresarial tomó nota del "cambio de mentalidad al que todos estamos obligados". Todos, a pesar de ese porcentaje tan bajo que fija en menos de 2 de cada 10 las empresas que han entrado en la era digital. ¿El motivo? La reticencia, e incluso el miedo, a los cambios y la rapidez con la que las nuevas tecnologías pueden llegar a revolucionar el modo de actuar.

BBVA un ejemplo para la banca que se reinventa en la era digital

Hace unos años, los clientes de BBVA visitaban su sucursal de forma asidua. Ahora, prácticamente no la pisan gracias al acelerón que la entidad ha propiciado en la transformación digital, un proceso que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) escogió como ejemplo en un artículo. De cara al futuro, advierte el documento, "la alta dirección debe encontrar el equilibrio adecuado entre un enfoque visionario y otro pragmático". La piedra angular del proyecto digital es el teléfono móvil, concebido ya por el BBVA como si fuera un mando a distancia con el que el cliente se relaciona con el banco. El año pasado, en España, el 17% de todas las transacciones del banco se realizaron por canales digitales, lo que muestra un mercado aún incipiente, pero, al mismo tiempo, en rápido crecimiento: el año anterior, el porcentaje de transacciones on line fue del 8,4%. En Andalucía, actualmente, de los 400.000 clientes que interactúan con el banco BBVA, 300.000 lo hacen a través del móvil. En Huelva, de los 20.400 que interactúan, 16.000 ya lo hacen a través del teléfono.