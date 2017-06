Sólo el 1,18% de los alumnos de la UHU se ve obligado a devolver la beca

Con la crisis llegó una medida que supuso, para unos, una llamada a la responsabilidad y para otros, una temida espada de Damocles. Si el becario no superaba un nivel mínimo de créditos debía devolver la cuantía de la beca concedida por el Ministerio de Educación (MEC), que es la institución que más provee en este sentido a los universitarios.

Las noticias no son excesivamente malas para los alumnos de la Universidad de Huelva (UHU). Según los datos aportados por la propia institución docente onubense, la medida tan solo afectará al 1,18% de los 3.799 becarios de la UHU. Desde la Onubense se argumenta que "la Universidad de Huelva ha tramitado un total de 45 propuestas de reintegro al Ministerio, correspondientes al curso 2015/16. El importe total a devolver por estos alumnos es de 108.849 euros", lo que indica que cada estudiante deberá devolver una media de 2.418 euros lo que es un auténtico batacazo para su situación económica. Tanto en el cómputo global de alumnos como el de los afectados se incluyen tanto los que estudian un grado como los que hacen un máster. La UHU añadió que "en nuestro caso estamos al día, ya que las devoluciones correspondientes a cursos anteriores ya están tramitadas". La Onubense argumenta asimismo que "somos conocedores de que la devolución tardía implica el pago con intereses". Por eso, se tramitan dentro de los plazos establecidos, ya que así no implica el abono de cantidad alguna de incremento. De hecho, antes de iniciar el plazo ordinario se abre un periodo voluntario de devolución, porque en muchos casos son alumnos que han dejado los estudios y saben que han de devolver el importe recibido.

La temida medida que supone devolver el dinero se activa cuando el estudiante no ha aprobado el 50% de los créditos matriculados durante el curso, lo que de este modo ha pasado a ser la condición fundamental para disfrutar de la ayuda del Gobierno central.

Estos alumnos tienen la obligación de restituir, como ya se ha comentado, el importe de la ayuda excepto las tasas académicas. Cuando el alumno se encuentra en esta situación y no se da por aludido, recibe una carta de la Administración central allá por marzo. Cuando esto sucede la deuda ya viene con recargo, porque se trata de un procedimiento ejecutivo que tiene lugar una vez transcurridos los diferentes plazos para que la devolución se haga de manera voluntaria.

Algunos afectados se quejan de que esta carta llegue cuatro años después de la concesión de la beca, alegando que "ha pasado mucho tiempo" o que "deberían haberla reclamado antes". Pero estos argumentos no sirven, ya que una de las condiciones es que si no se aprueba al menos la mitad del curso (créditos), se debe devolver el importe de la ayuda, antes o después. Como ya se ha comentado, los alumnos de la UHU afectados se encuentran con que esos intereses de demora no les han causado demasiado daño, ya que la tramitación se está llevando a cabo sin excesivas tardanzas y el proceso se ha estado cerrando hasta el curso 2015/16.

El procedimiento de reintegro se organiza en tres fases. Una vez que el alumno concluye el curso, si no alcanza los requisitos académicos estipulados recibe una carta en la que se le informa de que tiene dos meses para devolver el dinero de la beca. Aquí se apela a la buena voluntad de los afectados. Contra esa carta no se pueden presentar alegaciones ni recursos, puesto que supone la apertura formal del expediente. Si en ese periodo el afectado no devuelve el dinero de la beca se incoa un expediente y el alumno vuelve a recibir otra carta, ésta ya con acuse de recibo, en la que se le notifica que se ha iniciado el procedimiento. De nuevo se le ofrece un plazo para reintegrar la beca, así como 15 días para que presente las alegaciones en contra de la orden administrativa.

Agotados todos los plazos de notificación y alegaciones, la entidad que gestiona las becas, envía la resolución del expediente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se encarga de concluir el expediente, en caso de que el estudiante haya reembolsado el dinero, o de concluir el procedimiento con una reclamación en vía ejecutiva si no lo ha hecho.

Antes de que cambiara el sistema de becas en 2012 sólo había que devolver las cantidades percibidas si el universitario no se presentaba a un tercio de los exámenes. No era necesario superar las pruebas a las que se sometía.

Según datos del MEC, el 33,6% de los estudiantes de la Universidad de Huelva disfruta de alguna beca o ayuda procedente de la Administración central. No se trata de un dato baladí, ya que supera en 6 puntos la media nacional, que se sitúa en el 27,5%. De este modo, uno de cada 3 alumnos de la Onubense se encuentra en este colectivo.

De los 3.701 becarios que había en el curso 2015/15, según la estadística más reciente que facilita el MEC, tan solo 139 corresponde a alumnos de máster. El resto hace referencia a los de grado. Otro punto que hay que tener en cuenta es que el 46,9% de los alumnos que disfrutaron de una beca en su primer año de grado no mantienen la ayuda en el siguiente curso. Se podría decir que ese primer año funciona como una auténtica criba, pues los porcentajes descienden notablemente en los siguientes cursos: 8,1% y 3,8% en el segundo y tercero respectivamente.

Aparte del sistema de becas, la Universidad de Huelva habilitó por su parte un procedimiento para no hacer tan gravoso el pago de las tasas. De este modo, sus alumnos pueden fraccionar el pago hasta en ocho plazos, lo que en la práctica supone ir abonando mensualidades.