Soledad y anhelos, las 'otras' urgencias

Junto a los excesos habituales en las comidas y en el consumo de bebidas alcohólicas en Navidad; la soledad, y el sentimiento de angustia que puede generar, aflora especialmente en estas festividades. Los encuentros de familiares y de amigos son los principales protagonistas en las relaciones sociales en estas fechas. Las personas que viven solas, especialmente los mayores, suelen sufrir tristeza y anhelos que pueden desencadenar problemas de salud.

"A los servicios de emergencias llega un perfil de paciente sobre el que habría que llamar la atención: personas que están solas y que somatizan la soledad con problemas de salud como dolor de cabeza, ansiedad, ahogos, dolor torácico, etcétera; se trata de un perfil de paciente que ha aumentado especialmente desde el inicio de la crisis", explica Fernando Ayuso, presidente de Semes en Andalucía (la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias).

Personas de avanzada edad que viven solas y aquéllos que han sufrido pérdidas personales padecen especialmente, a nivel emocional, en Navidad. El llamado síndrome de la silla vacía se suma a la soledad convirtiéndose en un problema de índole social. "Estas situaciones se convierten en patología al somatizarse, normalmente con cuadros de ansiedad. Son personas que no sienten la felicidad que impera y que se impone en estos días; y que, en ocasiones, llaman al 061 o acuden a Urgencias, buscando realmente compañía. No se trata de un problema de salud, sino de problemas sociales", asevera el especialista en Medicina de Emergencias y Urgencias. "El hecho de no poder reunirse con familiares o con amigos en estos días afloran los sentimientos de tristeza, angustia y soledad", asevera Ayuso.

Los servicios sanitarios de Urgencias y Emergencias ven incrementar en estas fechas las peticiones de asistencia, tanto derivadas por otros servicios hospitalarios o a través de la línea del 061, como en el número de casos que llegan directamente a Urgencias, sin pasar por otro dispositivo médico. "Las intoxicaciones etílicas suelen aumentar especialmente en estas festividades", recuerda el responsable andaluz de Semes, quien apunta a un fenómeno cada vez más frecuente: menores de unos 14 y 15 años que abusan de bebidas alcohólicas y entran en coma etílico. "Los padres, que en muchas ocasiones desconocen que sus hijos beben, suelen llevarse las manos a las cabeza cuando reciben la llamada desde el hospital comunicándoles que su hijo está ingresado por un coma etílico; algo que es cada vez más frecuente en estas edades", advierte Ayuso.