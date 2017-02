Solana dice que el uso del Banco de España será el que pida la ciudad y el ajustado al proyecto

"Como todo el mundo, estamos esperando a que la reunión tenga lugar. La consejera se reunirá con el alcalde, con los grupos políticos y con las asociaciones y, a partir de ahí, estoy convencida de que será una reunión fructífera, en la que se verá cuál es la situación y la decisión que se toma al respecto". Con estas palabras se refirió la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Carmen Solana, al encuentro que el miércoles tendrá lugar en Huelva y en el que se decidirá el futuro del Banco de España.

A petición de la consejera del ramo, Rosa Aguilar, a esta reunión con el alcalde, Gabriel Cruz, también asistirán representantes de todos los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Huelva y miembros de la Asociación Amigos del Museo Onubense (AMO), para intercambiar propuestas e iniciativas sobre el proyecto de rehabilitación del céntrico inmueble de la Plaza de las Monjas.

Solana señaló que la Delegación Territorial de Cultura no afronta este encuentro bajo ningún postulado en concreto: ni museo arqueológico en el Banco de España, como demanda la AMO; ni centro cultural, tal y como plantea el proyecto realizado por la Junta. Solana rehusó decantarse por cualquiera de las dos opciones. Porque la decisión final, según sostuvo, está "tal y como ya dijo la consejera, en manos del Ayuntamiento", de modo que será "el que se requiera, el que la ciudadanía demande, el más apropiado y el que más se adecue al proyecto".

La consejera, Rosa Aguilar, aseguró el 19 de enero de 2016 que no atañe a su departamento decidir el destino del Banco de España. "Jamás diré desde la Consejería aquello que la ciudad quiere o necesita. Eso corresponde al alcalde, a su Ayuntamiento y a su equipo de gobierno", aseguró.

Como consecuencia, el Ayuntamiento habló: en un Pleno celebrado el 27 de abril de 2016 se aprobó una declaración institucional con un compromiso firme para que este edificio en desuso se convierta en el Museo Arqueológico de Huelva. Los seis grupos de la Corporación apoyaron y suscribieron la iniciativa, promovida desde 2012 por la Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO), que no ha parado de movilizarse desde entonces para que el edificio sea el Museo Arqueológico de Huelva Tartessos.

En 30 de noviembre, además, volvió a hablar de nuevo el Consistorio: en representación de la Asociación Amigos del Museo Onubense (AMO), el arqueólogo Diego González Batanero logró el respaldo unánime de los seis grupos para la rehabilitación y adaptación del edificio del antiguo Banco de España como Museo Arqueológico. Fue el estreno de la figura del Concejal 28, iniciativa ciudadana en mano.

Sin embargo, en una comparecencia parlamentaria, el pasado 9 de diciembre Aguilar señaló que el proyecto elaborado por la Junta para el antiguo Banco de España -inmueble que la Administración andaluza adquirió en 2008 tras llevar varios años cerrado y que pretendía convertir en "un equipamiento público y abierto a las personas y a la ciudad en la que se encuentra"- no contemplaba un uso museístico.

Así, apuntó que el proyecto elaborado pretende ampliar de cuatro a cinco las plantas del edificio, y ubicar en él, entre otros equipamientos, salas de exposiciones y de proyecciones audiovisuales, además de espacios destinados a talleres y biblioteca, entre otros. Aguilar argumentó que es ahora cuando la Consejería de Cultura es "conocedora" de la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento y ratificada a finales de noviembre y por ello, según adujo, solicitó la reunión con el alcalde "para poder comenzar a hablar teniendo como horizonte lo que nos jugamos".

Lo que se juega es, según la Junta, 6,2 millones de euros de fondos europeos para este año y los dos próximos. Aguilar ya precisó que para licitar la redacción del proyecto en 2016 se consignó una partida de 313.641 euros, a la que se suman 3,7 millones para 2017 y 2,2 millones para 2018. "No decimos que no a nada", afirmó la consejera en aquella comparecencia, tras reconocer que el proyecto, en el que se han invertido más de 300.000 euros "no es para un proyecto museístico". Sobre si la existencia de este proyecto dificulta la petición de la AMO, Solana aseguró que "todo eso está por ver, decir algo sería adelantarnos mucho y no cabe anticiparse a los hechos".

Lo que sí dejó claro es que la decisión que se adopte partirá del consenso de todos y del diálogo, "como se suelen hacer las cosas y se hacen en la Consejería porque es la línea de trabajo". "Confío absolutamente en que el criterio será el adecuado y en que nos beneficiemos todos los onubenses", zanjó.