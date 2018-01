Sociedades francesas se interesan en el Parque Huelva Empresarial

"El Parque Huelva Empresarial ha salido de la UVI". El concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos del Ayuntamiento de Huelva, Jesús Manuel Bueno quiso dejarlo claro desde el inicio. La gestión llevada a cabo en esta legislatura que pretendía redimensionar el espacio en la capital, lastrado por años de gestiones desafortunadas y poco apegadas a una realidad económica que poco tenía que ver con la dimensión real de un proyecto que se escapada de las manos.

Las empresas, comienzan a interesarse en asentarse en el Parque, y de hecho, ayer el edil responsable de su gestión, confirmó que han comenzado las obras en una nave de casi 18.000 metros cuadrados que albergará la actividad de la empresa cordobesa Alipensa, dedicada a la venta al por mayor en el sector de la alimentación y la droguería, y que generará una treintena de puestos de trabajo. Por otra parte, la entidad Bidafarma está tramitando su licencia de obras para instalarse en el PHE; y, además, al Parque se ha trasladado Talleres Umaco, que ya cuenta con licencia de primera ocupación; así como Carrocerías CICA, cuyas obras están muy avanzadas.

No obstante, tal vez lo más importante sean las "gestiones que se llevan a cabo con empresas importantes francesas que nos han mostrado su interés en poder instalarse en el suelo que tenemos disponible". Bueno no quiso adelantar los nombres de las entidades "por observar la confidencialidad de las relaciones con ellas y para que las gestiones no se vena comprometidas", pero sí avanzó que "se trata de sociedades del sector del bricolaje" y expresó su convencimiento de que fructifique unas negociaciones "que están muy avanzadas".

Bueno también confirmó la aprobación por parte de la Entidad Urbanística de Conservación del PHE -que aglutina los propietarios públicos y privados del parque- de un presupuesto de 179.893 euros para 2018, que suponen un ajuste del 20% respecto a 2017, lo que se traducirá en un ahorro de casi 45.000 euros.

El edil añadió que "además del intenso trabajo de reconstrucción contable que hicimos cuando llegamos al Ayuntamiento, porque esta entidad llevaba cinco años sin presentar sus cuentas a Hacienda, llevamos dos años seguidos optimizando su gestión con presupuestos cada vez más ajustados y una dinámica más eficiente, ampliando y mejorando los servicios de mantenimiento de estas infraestructuras". En palabras del concejal, "esta entidad urbanística se ha convertido en un ente solvente y con un excelente estado de liquidez y una creciente implicación por parte de los propietarios. Hablamos de una entidad que ya tiene sus cuentas perfectamente saneadas y arroja un saldo positivo en la tesorería. Por fin, la gestión económica y financiera del parque, que era un auténtico caos y nada transparente cuando llegamos, se encuentra en una etapa de normalización".