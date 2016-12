La Sierra mantiene en Navidad las previsiones más optimistas

El sector turístico onubense despedirá el año 2016 este fin de semana con unos datos favorables de ocupación en los alojamientos de la Sierra. Las previsiones manejadas para la Nochevieja confirman el buen tono de la temporada en la comarca, beneficiadas, además, por una meteorología positiva en la que se podrían sustentar las habituales reservas de última hora, que suelen elevar la estadística. No es que se esperen registros sin precedentes pero las fiestas navideñas pasarán dejando una buena dosis de optimismo para un año que se confía marque la evolución del turismo de interior en Huelva.

A corto plazo, los buenos resultados de la campaña navideña pasa necesariamente por la celebración del fin de año. La Nochebuena y el día de Navidad siguen sin registrar picos relevantes de actividad en los alojamientos serranos por el carácter más familiar de esta festividad. Una semana después todo cambia y los visitantes para despedir el año se multiplican y con ello la demanda de los productos ofertados en la zona.

La presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra (AETS), Cinta Aguilar, avanza que las previsiones "son muy buenas". "Se está teniendo un buen tono de reservas, por lo que podemos decir que la tendencia por parte del turista de pasar estas fechas en la Sierra se mantiene, pendientes, además, de las reservas de última hora, que completarán los números iniciales", confirma.

La tónica general positiva no será únicamente cosa del periodo navideño. Ya desde el comienzo de la temporada con la llegada del otoño a finales de septiembre se ha logrado mantener el flujo de turistas que se han conseguido fidelizar para esta época, con las principales referencias fijadas en los fines de semana y, sobre todo, puentes festivos, convertidos en ensayo previo a Fin de Año.

Sin embargo, las visitas registradas siguen siendo del ámbito más cercano. A la Sierra de Huelva llegan personas del resto de Andalucía en su mayor parte. Es residual la presencia de visitantes de otros puntos nacionales y más aún del turismo extranjero, que por otra parte es la gran esperanza del sector en la costa onubense. Pero a favor cuenta el interés creciente por la oferta que se encuentra en Huelva, también en esta época navideña, lo que ha permitido consolidar el crecimiento de los últimos años.

"Los turistas que llegan hasta aquí tienen claro que su deseo es disfrutar de estas fechas en plena naturaleza, y el Parque Natural Sierra de Aracena y picos de Aroche tiene todo lo que demandan. Estamos detectando que es una tendencia al alza la apuesta por disfrutar de una manera distinta la entrada del nuevo año", confiesa Aguilar.

Es en lo que los empresarios del sector vienen insistiendo en los últimos años: no hay posibilidades de desarrollo turístico si no se cuenta con "una buena diversificación de productos y servicios" para atender "un amplio abanico de necesidades de los clientes". No sólo están los distintos tipos de alojamiento existentes y las actividades propias del turismo activo de naturaleza; también lo está la gastronomía y las tradicionales cabalgatas de Reyes, "que en algunas poblaciones adquieren una relevancia especial por la forma peculiar con la que se muestran". "Es una oferta muy variopinta -subraya la dirigente empresarial- que atrae y satisface a los viajeros e invita año tras año a disfrutar de ello en estas fiestas".

Para el resto de la temporada invernal, las previsiones se mantienen con unos "picos de ocupación importantes en los puentes y en Semana Santa, pero con un descenso notable fuera de estos momentos puntuales, que se acentúa en primavera", paradójicamente la época del año con menor ocupación en los establecimientos de la Sierra.

La tradicional estacionalidad del turismo de interior también se ha acabado en la época reciente con el incremento que se da en la estación estival, con un turismo creciente que busca una alternativa al sol y playa en plena naturaleza alejada de la costa. Pero desde la AETS se trabaja en la promoción y comercialización de la comarca onubense.

Más allá de las habituales presencias en ferias nacionales e internacionales, explica Cinta Aguilar, se trabaja en dos conceptos para potenciar el turismo a medio plazo: una oferta de calidad respetuosa con el medioambiente, a través de la etiqueta de ecoturismo con el colectivo nacional en el que se ha integrado la organización asociada a la Federación Onubense de Empresarios, pero también el filón único que constituye para la comarca la gastronomía y muy especialmente el jamón como estrella.

"Se está trabajando en el desarrollo de la Ruta del Jabugo como producto turístico de excelencia y esperamos que en este nuevo año podamos avanzar definitivamente en ello", reconoce Aguilar.

En paralelo se ha potenciado la realización de jornadas turísticas tematizadas en el territorio relacionadas con la gastronomía "pero con un enfoque mediático exterior a través de medios de comunicación y redes sociales".