La sensibilidad por el patrimonio de la ciudad que manifiestan los onubenses es una realidad y se viene demostrando con detalles importantes. Ahora son más públicos, algunos encauzados por colectivos pero el que resulta más reseñable es cuando parte de ciudadanos anónimos, cuyo interés no va más allá que el de mantener una ciudad en la que no solo les agrada vivir en ella, sino que mantenga elementos que le son cotidianos, que forman detalles sencillos, que no simples, de una ciudad entrañable que aun cuando no tiene una lista inmensa de grandiosas obras de arte, sí cuenta con pinceladas muy interesantes. Muchas pinceladas.

La verdad es que desde los años ochenta se fueron perdiendo muchos edificios que conformaban una ciudad con un sello y con un sabor especial en numerosos de ellos.

Un edificio que con su destacado interior debería ser candidato a estar catalogado

Aún cuando durante épocas muchas voces se fueron alzando para mantener el patrimonio que ahora queda, sigue siendo necesario que el ciudadano de a pie exija que se mantengan elementos que por muy sencillos que sean formen parte de la cotidianidad.

Es lo ocurrido ahora con el azulejo letrero de la farmacia de la calle Alcalde Mora Claros. Según denuncian unos vecinos ante el Ayuntamiento, alguien dejó manchado de pegotes de pegamento el azulejo, donde pretendían colocar el cartel publicitario de una tienda. No lo han hecho, no ya por respetar el azulejo, sino porque el cartel enviado es pequeño y esperan otro.

Mientras tanto, estos ciudadanos lo han puesto en conocimiento del Ayuntamiento y esperan que se pueda hacer algo al respecto que ofrezca garantías de conservación, además de indicar la correspondiente limpieza del mismo.

El azulejo de por sí tiene un interés que marca una época del diálogo publicitario que se hacía en azulejería y que tratamos en este mismo espacio (ver Huelva Información, 1-7-2017), a raíz del estado en el que se encuentra el de la antigua Farmacia de los Hermanos Caballeros de la calle Concepción.

La verdad es que nada tienen que ver los azulejos de ambas farmacias. Ocurre que el que tenemos hoy en referencia podría haber puesto a lo largo el nombre de Botica, que es como se le ha llamado históricamente a esta calle que sigue en el memorial de la ciudad compartido con el del siempre recordado alcalde Mora Claros.

No es baladí el nombre. Los sabios ciudadanos le daban denominaciones a las calles por una referencia que le hacía singular entre todas. Aquí se encontraba la botica de la ciudad. La única y más antigua, como nos dijera Diego Díaz Hierro en su Historia de la Farmacia de Huelva, que descubrimos de la mano de un gran boticario como fue Francisco Vázquez Carrasco. Aquí se instaló el primer boticario, Lázaro de Cea, en 1593, en la que entonces se llamaba calle de Ariza. Luego llegarán aquí otros prestigiosos boticarios que la mantienen abierta hasta la actualidad.

Si la de la calle Concepción destaca por su azulejería, en parte deteriorada y por la fachada en sí del edificio, la de la antigua calle Botica continúa en un edificio especialmente singular que en una calle donde todo se ha renovado es clave en esta esquina, ya que da el mejor abrigo al palacio de Mora Claros; se imaginan aquí otro de los edificios impersonales de este entorno de unas diez plantas. A la vez que se engarza en este espacio de la calle Puerto, donde hasta los años cincuenta estuvo toda la oficialidad de Huelva y la burguesía de entonces, con edificios tan interesantes como la Casa del Millón, hoy sede del Colegio de Arquitectos, o el que alberga en la actualidad al sindicato UGT.

La verdad que el edificio que nos ocupa nada tiene que ver con los otros aludidos, es más sencillo pero hoy también es una construcción de interés en esta dolorida ciudad onubense.

Sin embargo lo más importante es la botica en sí. Guarda todo el sabor de antaño, con sus estanterías originales y sus botes. Hasta la antigua rebotica con las clásicas estanterías.

Es un lujo al alcance de todos. Solo con entrar para que le dispensen un medicamento. Lo que nos tememos es que algún día perdamos esta botica que es patrimonio de la ciudad. Hay que elogiar a todas las generaciones de licenciados de Farmacia que la han mantenido hasta ahora y habrá que esperar que eso suceda en el futuro.

Como en la farmacia de la calle Concepción, hay que solicitar lo que estos vecinos ahora hacen para la de Mora Claros, que no es otra cosa que solicitar que desde el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Huelva, en estos momentos en revisión, se actúe desde el Ayuntamiento con urgencia, como lo hizo para la calle Concepción y sin más dilación en el próximo pleno proceda a su inclusión en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares, incluyen el edificio, el azulejo y la propia botica. Habremos ganados todos; sea por honrar la memoria de tantos buenos boticarios y boticarias que a lo largo de la historia estuvieron pendientes de la salud de los onubenses.

denuncia. Unos vecinos alertaron ante el Ayuntamiento del deterioro del azulejo que aparece con unos pegotes de pegamento para fijar el cartel de una tienda, según dicen en la denuncia.