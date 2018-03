Satisfacción y cautela ante la licitación de las obras del Banco de España

Ante el anuncio de la licitación de las obras del Banco de España como Museo Arqueológico, adelantada ayer por Huelva Información, Diego González Batanero, arqueólogo y encargado de hacer la exposición de la iniciativa popular ante el pleno del Ayuntamiento de Huelva en la reivindicación del espacio para este destino, señaló ayer tras conocer la noticia que "lo primero que he sentido es sorpresa, porque nos lo hemos encontrado así". Entiende que "no se ha mantenido el compromiso por parte de la Junta de Andalucía" de presentar el proyecto de rehabilitación antes de la licitación.

González Batanero sí reconoce que "es positivo" el hecho de que el título del proyecto de licitación aparezca "como Museo Arqueológico".

"Es enormemente positivo, pero al desconocer el proyecto aparecen las lógicas dudas, porque hay tantos títulos y obras que la Junta de Andalucía al final no ha llevado a cabo, que genera inseguridad para que al final aquí se venga el Museo". Insiste en que "no es una garantía esta licitación al desconocerse el proyecto" y, por ello, "aparecen las cautelas, porque ahora se anuncia para un Museo de Arqueología y en el futuro no sabemos si su destino sea diferente".

Otra de las dudas para el arqueólogo es el hecho de que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, planteara la decisión firme de la Junta de Andalucía de convertirlo en Museo Arqueológico. "De esta forma -añade- iba más allá de la petición que se había formulado hasta el momento y habló de crear un museo independiente del actual, una segunda institución museística". González Batanero no cree que esto se sustente en el proyecto que ahora se presenta. "Se planteó -dice- un museo dependiente del actual para evitar sobrecostes, evitando la duplicidad de recursos, pero el consejero dijo que se iba a crear una segunda institución, quedando en el Banco de España el arqueológico y en el de la Alameda Sundheim el de Bellas Artes".

Esta desconfianza aparece "cuando se rompe el consenso, porque no se presenta el proyecto; cuando estuvo en Huelva nos dijo que estaba pendiente de unos flecos y que por eso no se daba a conocer. Ahora está terminado y sigue sin presentarlo". Lamenta que "una vez licitado no hay posibilidad de cambio y eso no es cumplir el compromiso".

González Batanero entiende que con 6,9 millones de euros "no se crea una institución museística, se reforma un edificio; nos agrada que el título sea para Museo Arqueológico, pero eso no es una garantía de que sea una realidad en un plazo razonable de tiempo, la ley de museos tiene un reglamento para crear una nueva institución museística, se debe contar con unos recursos y dotaciones y en estos momentos ni están ni se les esperan".

Por su parte Blanca Romay, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, no se ha querido pronunciar sobre el anuncio de la licitación de las obras en el Banco de España como Museo Arqueológico. "Esperamos -dice- conocer el proyecto, porque no se ha cumplido lo que se dijo en la mesa técnica que se presentaría primero y luego se licitaría, no se ha seguido lo que se dijo en el pleno y en rueda de prensa". Así Blanca Romay esperará hasta el lunes cuando se dé a conocer "y ya veremos entonces qué es lo que nos presentan".

Hasta el momento lo único que se conoce es el proyecto aprobado por la Junta en 2010, destinado a centro multicultural, que contempla una espacio superior en la azotea del edificio.