Sánchez apela a la militancia para construir "un PSOE de futuro"

Llegó con anuncio bajo el brazo. Pedro Sánchez pedirá hoy mismo por carta a la gestora socialista que solicite la comparecencia de Rajoy en el Congreso para que hable sobre la presunta financiación ilegal del PP. También hubo píldora para Aguirre, quien le ha mostrado al presidente del Gobierno "el camino de salida". Pero, más allá de los titulares nacionales, el acto que ayer protagonizó el precandidato a la primarias del PSOE tuvo sus claves locales e internas en Huelva, donde el aparato presume de susanismo.

Porque en el centro social de los Desniveles de la Orden, feudo histórico del partido del puño y la rosa, no hubo cargos. Cero aparato. Pero Sánchez sí estuvo arropado por jóvenes afiliados e históricos del PSOE. Acudieron a la cita Carlos Navarrete, secretario provincial hasta 1996; el ex alcalde de la capital Juan Ceada; la ex candidata a la Alcaldía Manuela Parralo; la ex alcaldesa de Isla Cristina y miembro de la Ejecutiva que lideró Sánchez, María Luisa Faneca; el que fuera alcalde de El Campillo, Fernando Pineda; o el ex secretario provincial de la UGT, Jorge Puente. Tampoco faltaron ex delegadas de la Junta como Guadalupe Ruiz, o Isabel Rodríguez, y el número dos de la ejecutiva provincial y ex alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo.

Precisamente poco antes de que arrancara el acto, en los pasillos Ceada pidió tanto a la gestora como a la ejecutiva de Huelva "que deje libertad" para que los socialistas se pronuncien sin ataduras en esta primera etapa de avales (ayer no faltó la mesa de recogida de los mismos) y una vez que llegue la hora de los pronunciamientos.

Sin querer hacer declaraciones a los medios previamente y al grito de "Pedro presidente", el precandidato avanzó por el atestado salón tras recibir la oferta de Navarrete de sentarse a dialogar para hablar sobre las raíces de ese PSOE y de ese asentamiento de la democracia en la que ha volcado su vida. Lo bueno, aparte de que esto supuso el comienzo del acto, es que al poco dejó de sonar en bucle el temaColor esperanza, que tras veinte escuchas agota un poco.

Abrió el acto de precampaña Jorge Puente y, tras la intervención de jóvenes militantes, tomó la palabra Faneca para asegurar que Sánchez es un hombre "bueno", "honrado", con "principios" e "incansable". "Eres un valiente", le espetó, tras referirse a las "presiones", internas y externas que ha recibido "vinculadas a sillas calientes de poder". No obstante, su fiel escudera dejó claro que en el PSOE no hay enemigos, sino modelos. Setenta y cinco minutos después de entrar en el salón, el precandidato tomó la palabra. A los onubenses les dijo que habrá un choquero en la dirección del PSOE si es elegido secretario general y aseguró que reivindicará los derechos de los agricultores y pescadores de la provincia.

En ex secretario general del PSOE se mostró convencido de que los socialistas andaluces van a apoyar su proyecto y a "liderar el cambio que necesita PSOE" con un modelo de partido que "representa a "la candidatura de la militancia". Partidario de hacer de su formación "un canto de futuro y no un ejercicio de nostalgia", garantizó que en su partido la opinión de un secretario general valdrá lo mismo que la de un afiliado a la hora elegir a un candidato o de decidir sobre acuerdos postelectorales. No en vano, insistió en que su opción reivindica "lo mejor de la historia del PSOE", para que la gente diga lo que que quiere decir, y "para que no se dé la ruptura del pasado 1 de octubre en el que el partido se abstuvo de espaldas a la militancia".

"Hemos pasado un otoño e invierno duros pero aquí está la primavera y vamos a hacer con nuestro voto que vuelva a florecer el PSOE", concluyó.