Salud quiere realizar la desfusión hospitalaria "lo antes posible"

"Hay que pensar en el presente, en la nueva etapa, hacer la desfusión hospitalaria bien y rápido, volver a la situación comprometida lo antes posible, con mayor consenso posible y mayor acuerdo con los profesionales". Así lo manifestó ayer el gerente del hospital Juan Ramón Jiménez, Antonio León.

Con este proceso de desfusión se volverá a dos áreas sanitarias con sus dos hospitales de referencia independientes, el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena, con sus respectivas áreas sanitarias y sus carteras de servicios específicos.

Antonio León indicó que "mejorar los servicios y la cartera de servicios" en los tres hospitales es el compromiso "y en eso estamos".

Aunque se realizaron obras para la fusión en el hospital Juan Ramón Jiménez y en el Infanta Elena, e incluso en el primero se acaba de firmar la adjudicación de la última fase de quirófanos, aseguró que no hay ninguna cuestión estructural que no les permita volver a la situación anterior, dos hospitales diferentes con sus carteras de servicio. "No hay limitaciones que lo impidan". Apuntó que de lo que se trata ahora es de cuestiones organizativas.