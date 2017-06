Salud incorpora un 28% más de profesionales que el año pasado

El Servicio Andaluz de Salud se ha puesto las pilas. O al menos es el mensaje que pretende transmitir con la contratación de un 28% más de profesionales en la provincia de Huelva, dentro de su dispositivo especial de verano.

Desde la Delegación Territorial de Salud se anunció ayer que han cerrado la incorporación de 1.263 sanitarios para cubrir las vacantes en el servicio propias del descanso vacacional y para reforzar al mismo tiempo la asistencia en los municipios costeros por el aumento de población estos meses.

Las dificultades para atraer médicos obliga a mejorar las condiciones de la contratación

Con este último propósito se van a sumar 125 efectivos como apoyo por el incremento de la demanda asistencial, de los que 49 son médicos, 50 enfermeros y 26 auxiliares, según el detalle facilitado. En total, para atender todas las contrataciones de verano, se precisará de una partida de 7,9 millones de euros, que supone un aumento del 32% respecto al verano de 2016, cuando el coste para la Consejería de Salud fue de 6 millones en Huelva.

El delegado territorial de Salud, Rafael López, le dio ayer énfasis a los números en Huelva del Plan de Atención Sanitaria en Verano 2017: "Este año se oferta el mayor número de contratos desde que comenzara la crisis".

Justificó ese incremento -por encima de la cuarta parte de los 983 contratados en 2016- por la voluntad de mejorar la atención sanitaria en Huelva: "Ya veníamos trabajando en esta línea". Y descartó que se trate de una respuesta a la presión social de los últimos meses, tras las cuatro manifestaciones realizadas desde noviembre pasado: "Si los ciudadanos salen a la calle, habrá alguna razón por la que lo hagan, pero nuestro trabajo es siempre mejorar y atender a los ciudadanos de la mejor forma posible".

No desaprovechó la ocasión, sin embargo, Rafael López para referirse a "quienes entre sus estrategias políticas llevan el desprestigio de la sanidad pública andaluza que daña la imagen turística de Huelva". Por eso rechazó abiertamente que se produzcan recortes en la atención sanitaria durante los meses de verano: "Ni se cierran camas ni plantas de hospitales ni quirófanos. Se hace un esfuerzo muy importante de planificación y mejora, trabajando para dar imagen de que el SAS no se cierra. Se habla de cierre de camas y no es cierto. La presión asistencial será ahora mayor o menor pero sólo se mejora", apuntó el delegado.

Como respaldo a sus palabras y al propio plan presentado, acompañaron a Rafael López los responsables de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, Antonio León y Carlos Gutiérrez, y los de las áreas Sierra-Andévalo y Huelva-Costa-Condado, Servando Baz y Alicia Cominero.

Los gerentes de los hospitales confirmaron una de las mayores dificultades que ha tenido el SAS para afrontar las contrataciones especiales de verano, centradas en el colectivo médico, que acapara los contratos de mayor duración. "Hemos tenido que hacer un esfuerzo para ofrecer una mayor duración en los contratos. Nos interesa hacer que Huelva sea atractiva para venir a trabajar en verano, y hay que hacerlo con contratos por al menos tres o cuatro meses de duración, incluso de cinco o seis en algunas zonas", confesó el delegado de Salud.

El Plan de Verano se activó ayer precisamente, 15 de junio, y se desarrollará hasta el 30 de septiembre. Pero Rafael López insistió en que deben trabajar por "fidelizar a los médicos que finalizan el MIR y ofrecerles más estabilidad". Antonio León aseguró que deben afrontar un problema de "disponibilidad de profesionales en el mercado, sobre todo a los de algunas especialidades", entre los que cuenta a radiólogos y anestesistas, entre otros.

El mismo director-gerente del hospital Juan Ramón Jiménez destacó que el incremento de contrataciones se debe a la "incorporación de un número importante de profesionales en los últimos meses con la puesta en marcha de nuevos servicios".

En esta línea exhibida de mejoras, el responsable del Infanta Elena, Carlos Gutiérrez, aseguró que "Huelva es la provincia en la que más se ha mejorado este año en listas de espera". "Se han incrementado las contrataciones y se han reducido los tiempos, sobre todo en algunas especialidades", dijo. Reconocieron todos la existencia de "un problema" en este sentido, pero no dieron datos para apoyar esa mejora anunciada. "A día 30 de junio se cerrarán y se facilitarán", dijeron.