Saber gestionar las expectativas es una clave del éxito personal

Parece fácil pero no lo es. Gestionar las expectativas es complicado porque resulta casi imposible no esperar siempre algo de los demás o de nosotros mismos. Y saber gestionar esas esperanzas es la habilidad personal que diferencia a las personas fuertes y seguras de sí mismas de las que no lo son.

Hay que empezar por tener muy claro que las expectativas que se rompen son las propias, siempre. Son nuestras interpretaciones, suposiciones y juicios. Además, estamos hablando de algo que hacemos a diario, constantemente: emitir juicios y crearnos expectativas. Lo hacemos involuntariamente y lo necesitamos para comunicarnos con los demás. O sea, que gestionar las expectativas no puede basarse en evitarlas. Y entonces… ¿Cómo las gestiono?

Lo primero sería tomar conciencia de que no somos nosotros los que nos frustramos, sino que se frustran nuestras expectativas. Eso nos da cierta tranquilidad, que aumenta cuando pensamos en la certeza de la imperfección, o lo que es lo mismo: es imposible acertar con todo el mundo, y aún más imposible con todos a la vez.

Lo segundo es darnos cuenta de que casi todo lo que esperamos de los demás es lo que nosotros haríamos o diríamos. Menuda paradoja cuando ya sabemos que cada persona es un mundo.

Y lo tercero, y más importante, es aceptar las limitaciones de los demás, y las nuestras propias. Ahí es nada.

Eso es gestionar las expectativas, básicamente aceptar que no somos responsables de las consecuencias de lo que decimos o hacemos, y sí de la intención con la que lo decimos o lo hacemos. ¿Somos capaces de hacerlo?