Sábado, sabadete, tangos de coros y gracia en las murgas

Sábado, día mágico. Al llegar al maravilloso templo del carnaval me encontraré sin lugar a dudas una sala repleta, reluciente y con la gente ávida de escuchar a los grupos que harán acto de presencia, y aunque se anunciaban cinco agrupaciones, se nos ha vuelto a caer una.

La comparsa de Cortegana Mi niña bonita decidió la noche del viernes entregar un comunicado a la Fopac lamentando muchísimo no poder asistir a nuestro concurso porque un componente de esta agrupación se encontraba enfermo. Fíjate que cosa, un componente de la agrupación enfermo. Supongo que como mínimo tendría que tener la viruela y no vienen por si acaso pueden propagar la enfermedad. Señores, esto es mucho más serio de lo que ustedes pensáis, aquí se hace un taquillaje en función de los grupos que cantan esa noche y si falta uno la noche se descuadra.

La comparsa Mi niña bonita se ausenta por estar enfermo uno de sus componentes

A algunos les viene muy bien, pero para los que aman esta fiesta es dejarlo huérfano de un hijo, y os puedo asegurar que en el teatro hay gente que se traga todos los grupos.

Antes de apuntarse a un concurso como el de Huelva, que es el que tiene los premios más suculentos de todos los concursos mundiales de carnaval, hay que saber dónde se mete uno y lo de la fianza no valdría solo con dar el número de cuenta, sino que a grupos que no conoces y que no tienen avales de ningún tipo habría que cobrársela en metálico, ya ni siquiera por transferencia, si no a la vez que hacen su inscripción , la manteca por delante.

Imagínense ustedes cuando la Fopac haga el cargo y no hay dinero en la cuenta o habiendo dinero el recibo es devuelto, cómo le ponemos al niño. ¿Pasamos pagina, mi niña bonita? Lo siento, con este tema es que me indigno.

Cambiando de tema, en Burgos (que es donde hace el frío para toda España) me gustaría ver a mí a la gente en una carpa, al relente, esperando su hora para entrar en nuestra bombonera. Pues eso lo vi yo el sábado en la calle Vázquez López. No se puede ser mas jartibles.

Antes de comenzar el espectáculo, observo algunas reacciones y me hago una pregunta: ¿Por qué cuando a una agrupación la critico positivamente vienen todos y cada unos de los miembros a saludarme y a decir que yo sí que sé de carnaval, pero cuando es al contrario, ni me miran a la cara? Normalmente los enteraos (que somos muchos) nos equivocamos, pero poco. También hay mucho ladrón de oído, que dice lo que escucha sin tener ni idea de lo que está hablando.

Hoy entro por la puerta principal, como los grandes, entre otras muchas cosas porque llego tarde. Por dos segundos no me tengo que quedar fuera escuchando la presentación del coro La canarinha. Menos mal, entro por los pelos.

La sala presenta un aspecto magnifico. En el descanso tiro para el escenario y allí observo cómo se desmontan telones y montan forillos. Qué agilidad, qué destreza. La Fopac ha tenido a bien dotar de personal para el montaje y desmontaje de todo el atrezo. Ramón y Pedro, los tramoyistas a los que esta noche les toca currar se lo agradecen. La verdad es que me quedo satisfecho viendo el buen trabajo realizado. Detrás del escenario nadie está parado, todos tienen una misión y la voz cantante la lleva Ramón Álvarez. Qué gran tipo, servicial, y nunca pone un pero.

La corporación municipal no falla a la cita, representada por su alcalde, un jartible de la fiesta. A quien también vi en el teatro fue al anterior regidor, Pedro Rodríguez. Rodri el es fan de la murga de Manu Suero y quiso acompañarlo en su debut. Cuántas siestecitas en esas butacas, jajaja.