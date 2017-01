SOS Bebés Robados protesta por la falta de respuesta de la Cámara europea

La presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva, Esperanza Ornedo, ha elevado una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y, posteriormente, al Defensor del Pueblo Europeo "al no obtener respuesta" sobre las denuncias en las que reclamó ayuda a la Cámara europea en marzo y abril de 2014, una en su propio nombre por su caso concreto y otro en nombre de la asociación onubense junto a la de Cádiz, por "el desinterés absoluto" del Estado en esta materia después de que la Audiencia Provincial y posteriormente el Tribunal Constitucional dieran carpetazo a su caso.

En la queja al Defensor, a la que ha tenido acceso Europa Press, lamenta que estas denuncias, "ambas referidas a la investigación y resoluciones jurídicas en España sobre el robo de bebés, hayan quedado sin respuestas por la mala gestión Administrativa". En la misma, solicita "explicaciones por lo sucedido con esta documentación que no aparece registrada en el PE, habiendo sido enviada en 2014 con acuse de recibo confirmado". Del mismo modo, Ornedo asegura que, antes de elevar esta queja, elevó otra al Parlamento tras denunciar su caso concreto por el supuesto robo de su hermana nada más nacer en 1968, y le comunicaron que en la Cámara europea "no rezaba nada, que no había ninguna documentación".

"Me parece muy fuerte todo porque son denuncias distintas, con un mes de diferencia, y no aparecen ninguna de las dos. Mi temor es que esa documentación se haya extraviado tras casi tres años y yo no sé en qué manos está. ¿Qué ha ocurrido?", se pregunta Ornedo.