Ruth Ortiz acusa al PP de utilizar el dolor de las víctimas y manipularlas

La paciencia de la madre de los pequeños onubenses Ruth y José, a los que arrebató la vida en Córdoba su propio padre, ha llegado a su límite. Ruth Ortiz ha estallado hoy cuando repasó las fotografías de la multitudinaria concentración celebrada el domingo en la plaza de las Monjas y ha descubierto que una representación nutrida del Partido Popular ocupaba un lugar privilegiado en la zona acotada para la prensa y que posaba para las instantáneas ante las pancartas que representaban a las víctimas. El plantel popular estaba conformado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez; el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; la senadora Loles López y la candidata popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín.Ortiz indicó ayer en un comunicado que el posado se produjo “delante de la pancarta donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos; señores y señoras del Partido Popular: de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada, el que quiera o la que quiera, que lo haga con su hijo pero con los míos no”.Lo acontecido, recalca, le pareció “indignante”, puesto que la concentración tenía el sentido del “recuerdo a todas las muertes violentas, principalmente de niños”, aunque también “se aprovechaba para pedir la prisión permanente revisable porque, si se deroga la prisión permanente revisable y tampoco hay el cumplimiento íntegro de las penas, ¿qué justicia es esa para nuestros hijos asesinados?”.Con contundencia en sus palabras, la onubense precisa que “lo que no era la concentración de ayer es un acto para que políticos del Partido Popular se aprovecharan de nuestras víctimas, para politizar una plataforma que es apolítica”.Por todo, evidencia en el comunicado que “si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica, que se quede entre la gente como uno más”. Para Ruth Ortiz ya “tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen los políticos; bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como la de ayer (refiriéndose al domingo): indignante, patético e insoportable”.