Un Rocío para recordarlo

Este domingo, el de la Santísima Trinidad, entre el de Pentecostés y el del Corpus, donde volveremos a ver a los simpecados rocieros acompañando al Señor en las procesión eucarística, es una ocasión para un balance de la Romería del Rocío 2017. Es también un día en el que la nostalgia por la vuelta se compensa con el tener que ir de nuevo a la aldea para desmontar las casas. Una ocasión para una nueva jornada entre amigos y visitar a la Blanca Paloma en su santuario.

Este año la romería es para recordarla con alegría y satisfacción. No es fácil poner a tantísimas personas en camino y que los incidentes sean mínimos y, afortunadamente, este Rocío se cierra sin graves consecuencias.

Un análisis de la romería que comenzamos por el final. Lo que supone el colofón gozoso de la procesión de la Blanca Paloma. Una salida que es, sin duda, histórica. Es como en los últimos años se viene insistiendo en que debe ser y, en ello, trabaja el pueblo de Almonte y, muy especialmente, desde la rotura del varal del palio. No es nada fácil conseguir que el paso camine y eso durante el recorrido se ve. La Virgen tendrá que posarse en las arenas porque el trabajo es agotador y, en la mayoría de las ocasiones, se hace todavía mucho más; seguro que se irán encontrando fórmulas para que todo mejore, porque no hay nada más bello que ver a la Virgen del Rocío navegar en ese mar de devoción, a hombros de la fe de su pueblo. Eso les gusta a todos y, por ello, lo aplaudimos.

retos

Un Rocío en el que no pasa desapercibida la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en coordinación con el Plan Romero y la participación de todas las administraciones, constituye un reto. Hay que aplaudir sus éxitos e, igualmente, hacer ver la necesidad de dar respuesta a situaciones que todavía necesitan mejorarse.

atascos a la salida

En el Plan Romero hay que tener cuidado de no morir de éxito. Ahí está el caos que se produce nada más abierta la aldea en la tarde del Lunes de Pentecostés. La salida de los aparcamientos pueden ser de hasta 40 minutos. Una única dirección de salida continúa siendo un problema por resolver. La solución está por el puente de la Canaliega.

EL CAMINO

Hay comitivas en el camino que necesitan otras respuestas de actuaciones. Es el caso de la Hermandad de Huelva, la dimensión de su caravana y las miles de personas que van andando es un tema bastante importante, cuya solución va más allá de contabilizar los peregrinos por inscripción como hermano.

La calle Concepción

Si no tienes con quien ir vente con mi Simpecado... Es la letra de una sevillana que invita a todos a vivir El Rocío. Eso es lo que ha hecho Huelva de su camino. Al menos, está al alcance de todos, solo hace falta unas buenas zapatillas, una mochila con botellas de agua, un par de bocatas y mucha fe.

Es cierto que la dimensión que alcanzó en las últimas peregrinaciones hace pensar que esto no es solo responsabilidad de la hermandad. Se hace necesaria una atención a los miles peregrinos y en ello debe arrimar el hombro el Ayuntamiento de Huelva, más allá de prestar el servicio de Protección Civil que, por otra parte, debe ser competencia del Plan Romero, del que tanto presumimos de su gestión y al que todos aplaudimos. No solo pueden existir puntos oficiales claves, sino que hermandades de la dimensión de Huelva deben contar con una asistencia en todo su recorrido.

Es una realidad a la que no se puede tener puesta una venda y hay que dar una respuesta, en la que la responsabilidad no esté solo en la hermandad que, por otra parte, no tiene capacidad para atender a tantos peregrinos, en definitiva, ciudadanos de a pie de Huelva que hacen el camino andando sin más compromiso que su fe en la Virgen del Rocío. Así, el Camino de Moguer es como recorrer la calle Concepción un día de fiesta. Un fluir constante de caras conocidas, de la ciudad que se amplía hasta las marismas almonteñas.

Dame el búcaro

Dame el búcaro que me muero de sed... En estos años de la crisis, no es que la atención a los peregrinos haya sido mayor que en otros tiempos. Se pasó de los agasajos de antaño a la carestía de estos tiempo. Lo cierto es que cada peregrino debe buscarse la fórmula de ir; hay hermandades que gestionan su atención con una cuota y parece bien, siempre que no sea abusiva, para un control y ofrecerle avituallamiento. Lo que no puede ocurrir es que una hermandad con la dimensión de Huelva se quede sin agua nada más salir de Gato. Cierto es que todas las previsiones se desbordaron, pero el agua es fundamental. Todos los sufrieron.

Animalistas

Cierto que la cifra de caballos y bueyes muertos siempre preocupa. Hay quienes usan estos datos siendo especialmente alarmistas. Lo que puede conllevar es a no dejar de ver que esta gran concentración de animales es por el cariño y cuidado que tantas personas le dedican durante todo el año. Cierto que podría promoverse un mayor control por parte de las autoridades, pidiendo de manera aleatoria la ficha del animal. Seguro que más de uno se libraría de no cuidarlo y menos de llevarlo al camino del Rocío.

Conservacionistas

Una de las razones por las que muchos hacen el camino es porque son unos enamorados del mismo, de la naturaleza y esta es la única oportunidad que tienen para disfrutar de él. Los conservacionistas son especialmente cansados, mientras el respeto de los peregrinos por el medio ambiente es exquisito. Se reparten bolsas y se usan; pero bien estaría que a lo largo del camino se coloquen más puntos de recogida. De cualquier forma, este no es un problema, pues lo retiran los servicios de limpieza y los campos quedan igual que estaban.

No olviden los conservacionistas que lo que se conoce se ama y hay que dejar que todos se acerquen a estos parajes, no solo un grupo de privilegiados a costa de los impuestos de todos.

Otra cosa muy distinta es que se permitan las llamadas carriolas, que no dejan de ser unos vagones como los del ferrobús que iba hasta Ayamonte. Si las necesitan para pasar el Rocío en la aldea, pues que las lleven antes y allí las dejen, pero el camino hay que hacerlo como hay que hacerlo. Cierto que la tracción mecánica hay que usarla por los cambios de los tiempos, pero también en esto habría que poner límites, hay tractores y tractores.

Sesteos

Se abrió el debate este año de la necesidad de contar con nuevos caminos que en tiempo eran utilizados para ir al Rocío e incluso nuevas zonas para sesteos. No se puede estar siempre arrojando los linces contra los peregrinos. ¡Qué pesados! El hombre tiene derecho a utilizar su entorno y a disfrutar de él; algo que al final solo realiza en dos ocasiones al año, a la ida y a la vuelta del Rocío. ¿Cuál es el debate? Esta oportunidad que permite la romería de disfrutar de los caminos se debería promover en más ocasiones al año. Quizás esto sí que no interesa.

Vuelta a Cabezudos

Huelva hizo primero el cambio y a la vuelta se sumó también Emigrantes. Definitivamente se deja la pista de El Pepinillo y se vuelve a la carretera de El Parador para seguir hacia Bodegones, Villarejo y Cabezudos. La junta de gobierno lo promovió porque se gana tiempo, se va mejor y hay arboleda a los lados que permite sombrearse, según indican.

La Guardia Civil

Muchos son los servicios que a lo largo de la romería realizan. En el camino no es mero acompañamiento y en hermandades como la de Huelva se ve bastante claro. Se lo trabajan y muestra de ello es la labor que realizan en La Charca. Allí pusieron a los caballistas donde deben estar. En el camino la pareja que iba delante del Simpecado tuvo que hacer un esfuerzo ímprobo y es que poco o nada colaboraban los caballistas. Quizás necesiten de un refuerzo de otra pareja más de agentes para el próximo año; su ayuda es fundamental para que todo vaya bien. Es colaboración.

Los caballistas

Si la situación en el camino era difícil, más lo fue a la entrada en el Barrio de las Gallinas, donde tras reagruparse la caballería no avanzaba porque todos quieren quedarse para escuchar los cantes y eso que se incrementó el número de agentes de la Guardia Civil a caballo. A ello hay que añadir el peligro que supone para las personas que van andando, no solo los peregrinos de la carreta del Simpecado, sino también para las miles de personas que aguardan la llegada de Huelva. Lo mismo que en la entrada de la carreta en la casa de hermandad. Es un peligro la presencia de los caballistas mezclados con las personas. Si el hermano mayor se baja en la casa de la Hermandad de Almonte y entra andando como este año, quiere decir que lo mejor es eso y para todos. En la entrada, como en otros actos de la romería, se debería evitar la presencia de los caballistas.

El vado de la cañada

Siempre hay nuevos rincones por descubrir en el camino. Onuba encontró el suyo en el segundo vado en el arroyo de la Rocina; ante tantos para cantar en La Charca es un acierto. Cuando se arregló el vado fue la foto de un cartel de la Hermandad de Huelva, en 2009, de Eduardo Sugrañes. Es un lugar único, recogido y entrañable. Para escuchar un buen cante, como el de Onuba, pero breve que queda poco por llegar.

La juventud

Lo mejor de todo es el buen ambiente joven que se vive en el camino de Huelva. Hay una gran participación de chavales y eso es bueno; porque muchos se van retirando. Hay alegría y ganas de que esto dure toda la vida. En ellos está el futuro.

El camino del Rocío estuvo este año marcado por el calor, que afectó a los peregrinos e igualmente a los mulos que tiraban de la carreta del Simpecado de la Hermandad de Huelva. El que se puso de refuerzo tuvo que ser refrescado por los propios peregrinos que, con sus botellas de agua y de sus propias manos, le dieron de beber. Una imagen entrañable que habla del cariño con el que en El Rocío se les trata a los animales.