El Rocío espera un 10% más de reuniones en fin de año

Es un ritual tan iconográfico como despedir el año frente a la Puerta del Sol. El kilómetro cero de la provincia de Huelva es en estos días la aldea de El Rocío, donde confluyen estos días decenas de miles de personas que proyectan dar la bienvenida al nuevo año mientras se descorcha el mejor espumoso brindando en familia y con amigos.

Todos los indicadores hacen augurar un incremento del número de vecinos, turistas y peñas que despedirán el año en este enclave a pie de las marismas de Doñana. El sector inmobiliario ya adelantó que su facturación se vería incrementada gracias al repunte de la demanda (que no de los precios, que se mantienen congelados).

Las mejoras en diversas calles de la aldea favorecerán las celebraciones

En el Ayuntamiento se muestran igualmente esperanzados. Macarena Robles, concejala delegada en la aldea, estima que durante este año todas las cifras de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de consumo hídrico han arrojado datos que consolidan el incremento de un 10% en el número de visitas a la aldea durante las fechas señaladas en rojo en el calendario rociero. En consecuencia, sobre esta base se trabaja de cara al final de año y con estas previsiones se ha diseñado el operativo de seguridad.

Una de las novedades de este año será la prohibición de estacionamiento en las calles Lince, Vetalengua y Águila Imperial, dado que la exigua anchura de la calzada dificultaba el acceso a los vehículos de emergencias como ambulancia y bomberos. El Ayuntamiento habilitará un espacio iluminado en la explanada de Santa Olalla para que residentes y visitantes puedan aparcar allí su coche, anunció la edil socialista.

El Ayuntamiento también se ha esmerado este año por acondicionar las calles de la aldea. En esta última ocasión le ha tocado el turno a la calle Sanlúcar, a la que se le ha realizado un cajeado de más de treinta centímetros de profundidad y de una anchura de ocho metros. En este hueco se han aplicado distintas capas de material reciclado que fueron sometidas a un proceso de compactado para darle estabilidad al firme. Tras ello se ha aplicado la característica capa de arena de 20 centímetros de grosor. La última de estas obras se ha llevado a cabo en la calle Sanlúcar después de afrontar el arreglo de dos principales arterias de la aldea como el Camino de los Llanos y el Camino Puente del Rey por el que acceden las hermandades; así como un tramo de la calle Águila Imperial, Romería, Villamanrique y Bayunko.

Los vecinos agradecen estas obras, dado que en cuanto hacen acto de presencia lluvias más intensas de lo habitual se generan enormes socavones que dificultan sobremanera el tránsito de vehículos.

En el Hostal Rural La Fonda del Rocío la recepcionista María José Guerrero detalla que la Nochebuena es el único día del año en el que el establecimiento turístico cierra sus puertas, si bien en el Año Nuevo se presenta inmejorable, pues "desde hace un par de semanas hemos podido colgar el cartel de completo". Respecto al perfil de edad de los clientes que hacen uso de sus instalaciones, casi la totalidad "supera la treintena".

El dato corrobora una tendencia clara: cada vez se ve menos lo que los almonteños denominan "casetas de navidad". Los numerosos y sonados destrozos ocasionados por reuniones de jóvenes han llevado a muchas inmobiliarias y propietarios a aplicar una especie de veto a este tipo de clientes.

En esta recta final del año, en páginas de internet se podían encontrar ofertas desde 500 euros e incluso peñas que buscan socios para pasar el fin de año por 70 euros el cotillón del 31, y 100 si se incluye el almuerzo del día 1 de enero.

Lo que sí ha desaparecido son los cotillones en la aldea para pasar el fin de año, que incluían "las uvas de la suerte para tomar frente a la Ermita" y también "cena y barra libre durante toda la noche". La falta de demanda y las quejas de vecinos por este tipo de negocios "fraudulentos" han borrado del mapa este tipo ofertas.

En cualquier caso, las administraciones de Consumo insisten en la importancia de que al contratar este tipo de servicios se haga con profesionales y empresas que así puedan acreditarlo, puesto que un particular no ha de someterse a la Ley de Consumo, que protege en todo momento los derechos del comprador. Por otra parte, se aconseja que todos los servicios queden por escrito para no sufrir desengaños de última hora que puedan arruinar una de las noches más memorables del año.