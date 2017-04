Rocío Márquez inaugura hoy el nuevo Auditorio de la Universidad de Huelva

La artista onubense Rocío Márquez estrena hoy a partir de las 21:00 el nuevo Auditorio de la Universidad de Huelva, con un espectáculo flamenco de primer nivel en el que estará acompañada por Miguel Ángel Cortés a la guitarra, Agustín Diassera a la percusión y Los Mellis con los coros y palmas.

De esta forma se pone en marcha este espacio dedicado a las artes escénicas y musicales después de que dificultades y retrasos en la instalación técnica obligasen a posponer la fecha prevista inicialmente para mediados de marzo. Después de esta inauguración continuará ya en este mismo mes de abril el programa de eventos inicialmente previsto para el recinto.

Es una satisfacción que mi espectáculo vincule el flamenco a la Universidad "

Rocío Márquez se sube al escenario universitario muy ilusionada, consciente de que "siempre es especial actuar en casa, rodeada de los tuyos, y más aún cuando se inaugura un nuevo espacio cultural para la ciudad". Además, se muestra satisfecha porque su espectáculo sirva para "vincular el flamenco a la Universidad y adentrarlo en el mundo académico".

La cantaora asegura tener "muchas ganas" de actuar en Huelva porque "se valoran mucho más las cosas cuando se tienen lejos", dejando muy claro que "a pesar de estar feliz y agradecida con la vida en todos estos proyectos en los que estoy inmersa, el público no se puede imaginar cuánto echo de menos nuestra tierra y a mi gente cuando los viajes son tan largos". "Sentir el calor de los tuyos y de tu tierra es algo muy especial y por eso me encanta compartir ratos de música y flamenco en escenarios de Huelva, porque es una manera de volver a mis principios y de compartir con mis paisanos los intereses y las inquietudes que me mueven en cada momento", añade.

Márquez lleva muchos años apostando fuerte por el flamenco, un arte que, según dice, le emociona "al oírlo, al verlo, al sentirlo y al intentar transmitirlo", un proceso que también le ocurre con otros géneros pero que con el flamenco, "probablemente por la fuerza que tiene la tierra y las raíces, es algo especial". Y quizás sea por eso por lo que asegura encontrarse en "una búsqueda constante" en la que "es difícil prever intereses futuros".

Rocío Márquez, ya de pequeña muestra tanto su gran interés por el cante como su gran capacidad para el mismo, comenzando a recibir clases en la Peña Flamenca de Huelva a los nueve años de edad. Desde entonces, la formación musical ocupa siempre un lugar importante en su vida, conjugándose con su enorme interés por mejorar y con su gran capacidad para ofrecernos la gran artista que es hoy en día. Destacan en este sentido, en esa primera época, sus estudios de piano y de técnica vocal con Gloria Muñoz.

En la actualidad Rocío Márquez continúa adentrándose en multitud de proyectos y afianzándose en la primera línea del flamenco y como una de las grandes figuras de este arte. Llega a nuestra ciudad, a su tierra, para la inauguración del Auditorio de la Universidad de Huelva inmersa en un apretado calendario de actuaciones por muy distintos lugares. Hace poco más de un mes, por ejemplo, ha formado parte de un espectáculo flamenco que la ha llevado a Londres, Miami y Nueva York. En solo unos días, además, verá la luz su nuevo trabajo discográfico, titulado Firmamento.