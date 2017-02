"La Resurrección es lo que queda, es lo único que vale, lo es todo"

"Hay que seguir adelante, nosotros no vamos a parar, continuaremos trabajando para que nuestro proyecto de hermandad continúe cada vez mejor, consolidando lo que hemos venido haciendo". Estas son las palabras de Antonio Griñolo, hermano mayor de la Hermandad del Resucitado, tras el jarro de agua fría que los hermanos mayores vertieron en el último pleno, en el que se rechazó el ingreso de esta hermandad en el Consejo como una más de las que forman la Semana Santa, al igual que ocurre en otros lugares de Andalucía.

Antonio Griñolo reconoce que lo que todos esperaban como respuesta "era un sí, en las redes sociales se muestra el malestar, nosotros no entendemos esto por lo que nos habían dicho los hermanos mayores".

Esta es una solicitud de ingreso que se viene demorando desde el año 2003, cuando se fundaron. Largas y más largas, tanto desde las juntas de gobierno del Consejo como en la Delegación de Hermandades. Al final se realizó una petición oficial de ingreso al Consejo el 15 de diciembre de 2015, "tras varias reuniones con la vicaría y nos indicaron que pasáramos por las hermandades para mostrarles nuestro proyecto". Asegura que fueron contactos "en unos cosas más fáciles, en otras salimos bastante fortalecidos, no fue mal". Esperaban que en el pleno de febrero del año pasado el Consejo abordara su petición. "La sorpresa fue que lo pospusieron y ahora nos hemos encontrado un año después que hay hermanos mayores y juntas que son nuevas, no las que hablamos con ellos, incluso hasta hay gestoras. Lamenta que en ningún momento les notificaran que el pasado pleno se iba a abordar la petición, "en todo momento -asegura- hemos estado callado, sobre todo prudencia".

Griñolo no acaba de entender el porqué de este no del pleno de hermanos mayores del Consejo. "Siempre hemos eludido el tema económico y si fuese así, de la subvención solo se le restarían 156 euros por hermandad, muy poco dinero para decirle no al Resucitado", matiza.

Sigue insistiendo que la suya es una hermandad de la Semana Santa. "En nuestros estatutos no entramos si es de gloria o de penitencia, la gloria la da el día; qué hermandad de gloria hay que celebre la Semana Santa, ninguna, es un debate que no tiene sentido". Resalta que "esta es una celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección, la Resurrección es lo que que queda, es lo que vale, lo es todo".

Antonio Griñolo espera que la negativa del pleno de hermanos mayores del Consejo no quede ahí, no quieren que sea una puerta que se cierra definitivamente. Esperan una respuesta del Obispado y una nueva oportunidad para que al final acaben incluidos en la reforma de los estatutos del Consejo que ahora se aborda.