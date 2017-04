La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas puede cambiar el mundo

El compromiso social de las empresas es imprescindible para garantizar la sostenibilidad del mundo. Si algo está quedando claro por cómo está evolucionando nuestra sociedad, es que la brecha social y los problemas ambientales a nivel mundial siguen creciendo a pesar de los esfuerzos de las instituciones y las organizaciones no gubernamentales. Necesitamos a las empresas porque las administraciones públicas, las instituciones y las ONG no llegan solas a resolver los problemas globales que esa brecha provoca y que - no seamos ciegos - nos afectan a todos.

Por eso cada vez más movimientos internacionales, liderados en gran medida por las Naciones Unidas, están impulsando la concienciación de las empresas del mundo en este sentido, para que participen de la solución a los problemas globales. Las empresas son de hecho el agente social que de verdad puede cambiar la tendencia autodestructiva en la que parece haber caído nuestro planeta. Y no sólo me refiero a los temas ambientales, y aún menos a las grandes empresas que apenas son el 2% del tejido empresarial de nuestro país.

La brecha social y los problemas ambientales a nivel mundial siguen creciendo

Pero claro, las empresas, ya sean grandes o pequeñas, se deben a su primera razón de ser: ganar dinero. No podemos olvidar que su primera obligación responsable es ser rentables. Ese es el motivo por el que nadie se debe llevar las manos a la cabeza cuando escuche o lea que la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas privadas tiene que suponer beneficios para ellas. Es la única estrategia ganadora en mi opinión.

De lo local a lo global

El Club de Marketing Social de Huelva ha nacido convencido de la necesidad de apoyar esa tendencia internacional desde el ámbito local. MKS Huelva es una asociación de profesionales onubenses de la comunicación, el marketing y la RSC que busca impulsar un cambio en el paradigma de los negocios. Y a mí personalmente no se me ocurre mejor aliado que el marketing para hacer rentable y efectivo el compromiso social de las empresas, por la influencia directa que tiene en la gestión y la rentabilidad de las organizaciones.

La estrategia de MKS Huelva se basa en la certeza de que los mayores cambios globales se consiguen actuando desde lo local. Porque la brecha mundial no es otra cosa que la suma de muchas desigualdades y malas prácticas que se siguen haciendo en el mundo. Y lo más efectivo siempre será actuar primero en el entorno cercano.

Por muy paradójico que pueda parecer, está asumido que, en esta era de la globalización, el desarrollo local es la principal herramienta para conseguir un desarrollo más humano, sostenible y duradero. Eso es un desarrollo más comprometido.

Por eso el objetivo del movimiento que los profesionales de MKS Hueva han iniciado es aportar en nuestra tierra una visión actual y comprometida del marketing, entendido como una herramienta de las empresas para dar una respuesta ética y responsable a las necesidades de la sociedad.

Esa fue la idea en el ambiente que se respiró en el primer evento organizado por la asociación con motivo de su presentación pública. La primera edición de #CaféconMKS, retransmitida en directo por las redes sociales, ha sido el primero de una serie de encuentros informales y abiertos en los que los profesionales onubenses sensibilizados con la responsabilidad como estrategia de negocio podrán intercambiar opiniones y experiencias. El objetivo es generar el cambio global desde lo local.

el movimiento del compromiso mundial

Afortunadamente, el movimiento iniciado por MKS Huelva no es un hecho aislado. Cada vez más empresas e instituciones están convencidas del necesario pacto local por la solución de los problemas globales a nivel mundial. El referente de este movimiento es la Organización de las Naciones Unidas, muy especialmente a través de Pacto Mundial.

Pacto Mundial es una red de empresas que voluntariamente se adhieren a la mayor iniciativa internacional para promover la Responsabilidad Social Corporativa como herramienta de transformación del mundo. Cada vez somos más.