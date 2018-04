La Reina Letizia visitará Huelva el próximo miércoles

Era un secreto a voces por los mentideros onubenses y esta mañana el secretario de Organización del PSOE en Huelva, Pepe Fernández, se ha encargado de confirmar la presencia en Huelva de la Reina doña Letizia en una visita que se llevará a cabo el próximo miércoles.

El también portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Huelva, ha confirmado en una comparecencia esta mañana que "el pleno que estaba previsto llevar a cabo en la institución el próximo día 11 se ha aplazado debido a los posibles compromisos institucionales" derivados de una "visita de un miembro de la Casa Real". Poco después se ha referido a que "no conozco los detalles de la visita ni el motivo de la misma".

Desde hace algunos días, las redes sociales se habían hecho eco de una posible visita de la Reina Letizia a la provincia de Huelva. Las mismas apuntaban a que el motivo de la misma era la asistencia al II Congreso Nacional de Innovación en Atención Temprana, aunque su celebración está prevista para dos semanas después. Entre los rumores, todavía no confirmados, se encuentra la posibilidad de que Su Majestad inaugure la nueva estación de ferrocarril que se encuentra ya terminada. No obstante, Fernández no ha querido entrar en unos detalles que ha confirmado que "desconozco por completo".