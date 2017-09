Rajoy avisa al 'Govern': "Están a tiempo de evitar males mayores"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió anoche a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar" porque "nunca fue legal y legítimo" y están "a tiempo de evitar males mayores".

"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", alertó Rajoy en una comparecencia en La Moncloa, en la que insistió en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de Derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".

El presidente recibió a Sánchez y a Rivera en Moncloa tras una bronca sesión de control

Rajoy recibió ayer de nuevo el apoyo de los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, ante los pasos que se están dando para impedir la celebración del referéndum el 1-O, que está suspendido por el Tribunal Constitucional.

Rajoy justificó en la aplicación de la ley y el Estado de derecho las detenciones de ayer, contra las que se rebelaron en el Congreso los diputados nacionalistas y de Unidos Podemos.

La sesión de control al Ejecutivo en el pleno de la Cámara Baja estuvo condicionada por esas detenciones realizadas por la Guardia Civil.

La primera referencia a ellas fue del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien aprovechó su pregunta a Rajoy para lanzarle duros reproches. "Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas", demandó entre muestras de rechazo a sus palabras por parte de los diputados del PP. Tras considerar que lo que existe ya en Cataluña es "una lucha por los derechos civiles", anunció que los diputados de ERC iban a abandonar el pleno para ir a apoyar a sus "amigos".

Tras la sesión de control, Sánchez se reunió con Rajoy y después Rivera, que destacó en La Moncloa que "la mayoría de catalanes no apoya el golpe" de los independentistas y pidió al Gobierno que defienda sus derechos y libertades, según fuentes del partido naranja.

Fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press admitieron tras estos encuentros que están "satisfechos" con el apoyo recibido por PSOE y Ciudadanos, aunque mostraron su preocupación porque temen que los independentistas aprovechen las detenciones de altos cargos del Govern para fomentar el victimismo y agitar la calle.

El líder del PSOE ha suspendido la agenda internacional que tenía prevista para la próxima semana y que le iba a llevar a Canadá y a Nueva York, según informan fuentes de Ferraz a Efe.