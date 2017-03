La RSC no ha funcionado todavía, ¿cuáles son las causas del retraso?

Tenemos los días contados. Como especie o como sociedad, lo que ocurra primero. Realmente todos y cada uno de nosotros de forma individual tenemos los días contados, eso es una realidad inexorable. Pero además pasa que como colectivo empiezo a pensar que también. ¿Que a qué viene este tono existencialista?

Llevamos casi dos siglos desarrollando el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa en ese triple compromiso ambiental, social y económico de empresas e instituciones. Llevamos décadas predicando como sociedad la necesidad de una apuesta decidida y global para cambiar la fecha en la cuenta atrás del agotamiento de los recursos naturales. Llevamos un montón de años propiciando pactos internacionales voluntarios, acuerdos transnacionales de autorregulación, recomendaciones gubernamentales de transparencia, de ética, de gestión limpia… Y alguna legislación. Pero la RSC no funciona como debe todavía.

Ya no nos asustan tanto las noticias de corrupción, o de malas prácticas de empresas que vulneran los derechos humanos, o de fraudes a los consumidores… Tampoco me extraña. Estamos sobresaturados, insensibilizados, adormecidos, y nos hace falta la foto de un niño pequeño ahogado en una orilla para reaccionar ante el drama de los refugiados, por ejemplo. Eso, o que nos toquen nuestra preciada seguridad de primer mundo con un atentado cercano, y el resultado es que nos cerramos en banda. En vez de luchar por difuminar la brecha social y económica que provoca la mayor parte de los conflictos, parece que los propiciemos.

Estas últimas reflexiones son las que más me asustan. Es cuando ese miedo, como buena emoción básica, se combina inmediatamente con otra básica, el enfado, para hacerme reaccionar. Y de hecho, no hay nada que hacer mientras no reaccionemos los ciudadanos, que somos los que sostenemos la actividad de las empresas, elegimos a quienes dirigen las instituciones públicas y damos sentido a las actividades de todas las organizaciones de este mundo. La RSC no funciona porque no se exige, ni con rotundidad legal ni con las reglas del mercado en la mano, esas donde los que pagamos los bienes y servicios llevamos, aunque se nos olvide, la voz cantante.

Obligación jurídica o consumidores exigentes

Parece que los múltiples efectos positivos de la Responsabilidad Corporativa, tanto para las empresas como para el planeta y la sociedad que somos todos, depende de golpes de ley o de la concienciación de los consumidores. Lo que llegue primero, y si llega a tiempo.

Empiezan a notarse algunos vientos de cambio, eso me consuela en parte. La última reforma del Código Penal introdujo importantes cambios para las empresas. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre del Código Penal, obliga desde hace casi dos años a todas las empresas a prevenir los delitos en su seno e implantar un modelo de prevención como requisito necesario para evitar o atenuar posibles responsabilidades de la empresa o de sus directivos ante hechos delictivos de cualquier miembro de la organización.

Nació así una figura normativa nueva que poco a poco se consolida en los organigramas empresariales, el compliance officer, encargado de velar por la ética y la legalidad en las organizaciones. Lo que pasa es que en términos de RSC, la legalidad y la ética son una parte, fundamental sin lugar a dudas, y posiblemente la primera, pero una parte.

La RSC con sentido exige un marco legislativo más decidido, mayor educación y concienciación en los comportamientos de consumo y mayor compromiso real de las organizaciones. Son muchos los beneficios económicos, sociales y ambientales para todos. Eso, o dejar correr la cuenta atrás y no apegarse demasiado a la sociedad y el mundo que conocemos.