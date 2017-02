De cómo levantar un día flojito con un pasodoble

Miércoles, partido de Copa del Rey, semifinales Atlético de Madrid-Barça; yo cojo mi chaquetita, meto mis manos en el bolsillo y salgo para mi querida bombonera. Debe ser un día de estos espectaculares pues para perderme un partido de estas características y salir con la humedad que esta haciendo, en fin. Cuando llego hasta el coliseo de la calle Vázquez López me encuentro que hay menos ambiente que en la boda de Adán y Eva.

La cosa hoy está muy cortita de gente, no se si será por el partido o porque realmente no interesan los grupos que vienen.

El pasillo de los sustos está este año más despejado. Recuerdo las montoneras que se formaban para intentar colarse en el teatro a través de ese pasillo. Hubo gente que hasta se perdió por sus escaleras y después de cuatro días viviendo en el teatro desistían del intento de colarse. El acceso a sala está más blindado que la sala de trofeos del Villaviciosa de Arriba CF.

Quique, mi iluminador preferido, trata a toda la gente con tal amabilidad que a veces me dan ganas de besarlo a mí también. Muy bueno los consejos que les da a los grupos. Y el trabajo sale espectacular cuando los grupos se dejan aconsejar por él. La gente que curra en el teatro están hechos de otra pasta; son amables y serviciales y muchas veces se muerden la boca, pues les llega cada elemento. ¡Ay si yo contara! He escuchado historias de grupos que les han echado la culpa de su mala actuación a que el telón no estaba bien colocado; pa matarse vamos.

Cada vez que accedo desde el pasillo de los sustos a la sala, no puedo evitar acordarme de Paco El de los conejos, no sé porqué será. Quizá sea porque esa puerta era sagrada y si no tenías acreditación por allí no pasaba ni el mismo alcalde y eso era así.

Ya dentro, me acomodo en mi butaca, esa que un día me asignaron y que hasta hoy la sigo manteniendo. Desde ella diviso todo el patio de butacas y los palcos de la parte derecha.

Todo controlado, quién entra, quién sale. El primer grupo de la noche son unos comparsistas miarmas, con un disfraz mu bonito, de arlequines. Esta gente no traen seguidores, creo que vienen, cantan y se van. Hacen bien, que después es muy tarde. El cuarteto sevillano actúa después, mu lírico.

En el descanso charla pausada con algunos compañeros que cubrimos el concurso. Los de la radio mu bonito todo. Ellos también tienen su opinión, pero son políticamente correctos, si contara lo que me dicen. Quizás sea el menos políticamente correcto de los que informamos, qué le voy a hacer, soy así y no creo que cambie, para mí todo no es bueno.