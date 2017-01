"Quiero que sea una jornada llena de ilusión y de magia, un día inolvidable"

Antonio Jesús Vázquez Muñoz Jesús Vázquez no necesita presentación en Huelva. El futbolista nacido en Santa Olalla del Cala hace 36 años (18 de enero de 1980) es el capitán del Recreativo de Huelva y mañana encarnará a Gaspar en la cabalgata.

-¿Qué sintió cuando le comunicaron que iba a ser Rey Mago?

-Una alegría inmensa. A través de las redes sociales se había solicitado que yo fuera uno de los elegidos pero no había nada seguro. Cuando me lo comunicó el alcalde me puse contento, y también nervioso. Ahora ha llegado el momento de disfrutar.

-¿Que recuerdos tiene de los Reyes Magos de su infancia?

-Era el día más esperado del año y tenía una ilusión enorme por ver si habían traído todo lo que había pedido, había nerviosismo, prisas porque amaneciera... los hermanos nos levantábamos para buscar los regalos que nos escondían por la casa, y luego el día 6 salíamos a la calle para disfrutarlos, recuerdo las calles llenas de niños con bicicletas, patinetes... ¿Mi primer balón? Pues no recuerdo cuándo me lo regalaron, porque tengo un hermano cinco años mayor y también le gusta el fútbol, por lo que siempre había balones en mi casa.

-¿Su rey favorito?

-Me gustaba Baltasar por ser diferente, pero en mi casa no hacíamos distinción, los regalos los traían los Reyes, en general.

-Teniendo hijos se disfrutan todavía más estos días.

-Por supuesto; yo tengo dos, Gael de 11 años y Elia de 6. Creemos que el mayor todavía no sabe lo que hay detrás de los Reyes mientras que para la pequeña será un momento increíble. Ellos saben que su padre va a ir disfrazado este año, pero les hemos dicho que voy a ser el ayudante en Huelva de los Reyes Magos, porque queremos que la magia siga existiendo y lo vivan con ilusión. Es un día especial, con sorpresas, que disfrutan tanto los pequeños como los mayores viendo la ilusión que tienen los críos.

-¿Qué espera de ese día?

-Quiero que sea una jornada llena de ilusión, de magia... siempre me han gustado mucho estas fechas, porque estás con la familia, es algo especial, y quiero que esa ilusión la sigan viviendo mis hijos con fuerza, que no pierdan esa magia que nos va abandonando según crecemos. Yo he estado once años fuera y no podía pasarlos en familia, en estas fechas se echa más de menos pero se sobrelleva bien, y ahora se disfrutan más estos días.

-¿Espera vivir algún momento especial el día 5?

-Espero un día precioso desde bien temprano, que sea especial para los peques, para los padres, para todos... Lo más emotivo será la visita a los hospitales, alegrarles el momento a los chavales con tu presencia porque ellos no pueden disfrutar de la calle como el resto; quizás sea algo duro pero intentaremos que se sientan bien y que vean que los Reyes Magos también se acuerdan de ellos.

-¿Qué le ha dejado el 2016 y qué le pide a 2017?

-El año que acaba de terminar ha sido complicado en lo profesional, muy duro, el peor año en ese sentido para el Recreativo, pero salvamos un match ball y auguro un nuevo año mucho mejor, tal vez sea el inicio de la remontada que necesitamos, tanto deportiva como institucionalmente; soy optimista en ese sentido. 2016 fue difícil pero también quedó demostrado que el Recreativo no está solo y que la ciudad está detrás de él, y ese respaldo tiene mucho peso. En lo personal y familiar me fue bien, estoy contento porque la vida me sonríe, tengo salud y la familia cerca, no pido más.

-¿A quién le daría carbón?

-Seguro que a todos se nos ocurre alguien relacionado con el Recre, pero no merece ni eso; lo mejor es la indiferencia y no acordarnos de él. Es preferible repartir ilusión que carbón.

-¿Cuál sería el mejor regalo que le podrían hacer?

-Sobre todo estar con la familia y tener salud, no padecer enfermedades, porque a nivel material tenemos casi todo. Y también me gustaría fuerza para seguir al pie del cañón y continuar trabajando en lo que me gusta.

-¿Qué le traerá este nuevo año a la ciudad?

-Va a ser muy importante, con dos acontecimientos de relevancia como el 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos y la Capitalidad Gastronómica. Necesitamos demostrar lo que somos capaces de hacer; son dos retos y ojalá estemos a la altura, porque tenemos mucho que ofrecer y este año debe servirnos de trampolín. Creo que Huelva no olvidará 2017 por lo bueno que nos traerá.

-Seguro que recordará toda su vida el 5 de enero de 2017.

-Será un día inolvidable para mi y los míos; intentaré estar a la altura y lo primordial, lo fundamental, es que no pase nada desagradable y que todos estén felices, sobre todo los niños, y se viva un día especial con la ilusión como protagonista.