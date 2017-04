"Quiero aportar entusiasmo, juventud y amor a la Virgen"

1-me hicieron hermana mis padres en 1996, por tanto llevo 21 años siendo hermana de la Hermandad de Huelva. No he pertenecido a ninguna junta, pero sí he formado parte del grupo joven de la hermandad.

2-La razón principal es la promesa que un día le hice a mi padre, el cual está ahora mismo en las marismas eternas. Y también el sueño y la ilusión tan grande que poseo en llevar a mi Simpecado hasta las plantas de Nuestra Virgen del Rocío.

Es el sueño y la ilusión de llevar mi Simpecado ante las plantas de la Virgen del Rocío"

3-Mi proyecto consiste en trasladar a todos los hermanos la ilusión de representar dignamente a la hermandad en los actos relacionados con la romería 2018, desde la perspectiva de una joven actual que, integrada en la vida de la ciudad, puede ser testimonio del amor desmedido que Huelva tiene a la Santísima Virgen del Rocío, sin complejos ni prejuicios, como una cristiana creyente, orgullosa de lo que es.

4-Lo mejor es disfrutar de una romería en la que te conviertes en representante de tus hermanos y paisanos, procurando seguir la senda de nuestros mayores, aportando sencillez y juventud. Lo más duro es la enorme responsabilidad de colaborar en la medida de lo posible con la junta de gobierno, que verdaderamente es la que trabaja y organiza a la comitiva y todos los actos para conseguir que una hermandad como la nuestra, que es la mayor que entra en el Rocío, complete su peregrinar sin incidentes reseñables y regrese a Huelva satisfecha de la romería vivida.

5-Me parece imposible discriminar una cosa de otra, ya que ambas tienen sentido en su conjunto. El destino por supuesto es la aldea y rendir pleitesía a la Señora, postrándose a sus plantas para dar gracias de todos los bienes con que nos colma diariamente, pero el camino es fundamental, ya que representa el peregrinar del cristiano por la vida, buscando con esfuerzo esa luz que lo ilumine. Por otro lado está la convivencia, el darse a los demás sin reservas, el disfrute de la naturaleza, la vuelta a una forma de vivir más reposada que se aleja de lo cotidiano, la especial manera de sentir y expresar nuestros sentimientos de los onubenses, que aparece en cualquier momento del camino o de la estancia en la aldea.

6-Me gustaría aportar entusiasmo, juventud y amor desmedido a la Virgen del Rocío, tratando que todos los hermanos, con independencia del medio que utilicen en la comitiva para peregrinar, se sientan partícipes del papel tan importante que juega nuestra Hermandad en el Rocío y que colaboren al unísono para que sigamos siendo un referente fundamental en la devoción.