"Quiero una Universidad con un impulso de modernidad y que cuide a su gente"

-¿por qué quiere ser rectora?

-Es un acto de responsabilidad. Entiendo que la Universidad debe dar un salto adelante y alguien tiene que hacerlo. Asumo que la UHU no está bien en estos momentos y sentí casi la obligación de presentarme.

Creo que el apoyo que tenía la UHU de la sociedad onubense se ha dilapidado y hay que recuperarlo"

-¿Por qué ahora y no antes o después? ¿Por qué cree que es el momento idóneo?

-Esta Universidad cuenta con pocos catedráticos y estuve un tiempo viendo si alguien se animaba a dar el paso. Vi que nadie se echaba adelante y eso coincidió con que mucha gente me animó a tomar la decisión.

-A grosso modo, ¿cómo ve la Universidad de Huelva en este momento?

-Pues pienso que se está quedando atrás en el panorama universitario andaluz, en el que teníamos una posición muy razonable. Además percibo desilusión y apatía.

-¿Qué cree que puede aportar usted a la Universidad?

-En lo personal, destacaría mi capacidad de trabajo. Aparte de esto, llevo un equipo muy bueno compuesto por gente muy comprometida. Es un equipo tecnocrático que ha elaborado un programa muy bueno. Además aporta una visión internacional para la Universidad de Huelva, ya que son personas que saben muy bien cómo funciona la Universidad en el resto de España y en el extranjero. Entiendo que hay que estar al tanto de lo que ocurre por ahí fuera y debemos tener la habilidad de adaptarnos a los cambios y eso a veces no es tan difícil. Nuestra Universidad debe estar anclada en Huelva, pero eso precisamente debe ser utilizado como un trampolín para el exterior.

-¿Cómo la quiere ver dentro de 10 años?

-Nuestra Universidad está situada en un entorno provincial con índices discretos de población. No la veo no obstante como una Universidad que haya sabido darse un impulso de modernidad y que cuide y respalde a su gente. Me gustan los casos de las universidades de Alicante o Cantabria, que cuentan con un gran arraigo en sus lugares, saben captar formación y tienen una gran habilidad en aportar a su entorno, lo que les hace contar con un gran prestigio. A día de hoy, hay universidades periféricas que cuentan con más prestigio que otras que están muy masificadas. En todo caso, todo ello debe ser el fruto de un trabajo de difundir todo lo que se hace.

-Según su criterio, ¿cuáles son las principales virtudes de la UHU?

-Su origen, pues no fue algo impuesto sino reclamado por la sociedad. Creo que ese apoyo se ha dilapidado y hay que recuperarlo. Somos la primera empresa de la provincia y genera beneficios económicos para la ciudad y aporta en ámbitos como el turismo, la investigación...

-¿Y sus principales defectos?

-Está perdiendo su perfil. No hay un proyecto ilusionante y se nos va quedando la gente por el camino. Está perdido el entusiasmo y se necesita que la gente se sienta valorada.

-¿Y lo más urgente para la Universidad de Huelva?

-Dos cosas: en primer lugar la transparencia. Es doloroso ver la opacidad que rodea parte de la actividad de la Universidad. Hay problemas para acceder a información, a las cuentas, acreedores, organización interna... y el arreglo de todo esto es fácilmente asumible. La Universidad de Córdoba vivió una situación semejante y en poco tiempo se ha convertido en una de las universidades más transparentes de España. Pienso que es, por encima de todo, cuestión de voluntad. Lo segundo es devolver la confianza a la gente e integrar a los estudiantes en la vida universitaria.

-¿Cómo vendería usted la Universidad a un estudiante?

-Es una Universidad que tiene valores propios y un tamaño ideal que debe recuperar la cifra de 14.000 alumnos que tenía hace unos años. Tiene por lo tanto un tamaño muy bueno y una ubicación estupenda con unas grandes posibilidades. Huelva tiene un gran futuro económico en sectores como la minería o el alimentario. Al no ser una Universidad de grandes dimensiones, cuenta con la ventaja de que hay proyectos que se pueden poner en marcha con mayor facilidad.

-¿Qué mensaje le puede dar la Universidad a la sociedad o provincia onubenses?

-Que la Universidad es suya; que se trata de un patrimonio de la sociedad onubense y que debe saber reclamarlo. Entiendo que hay que estimular un intercambio recíproco y que de la propia sociedad deben surgir demandas que realizar a la Universidad.