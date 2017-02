"Queremos mantener un trato igualitario con la enseñanza pública"

La enseñanza concertada onubense, como el resto de la andaluza, se juega su futuro más próximo este mes con la renovación de los conciertos que mantiene con la Junta de Andalucía. El sector tiene relevancia cuantitativa, pues ocupa un porcentaje destacado en el mundo docente de Huelva y también social, ya que engloba algunos de los centros más prestigiosos. Su temor actual es que el descenso de la natalidad sea un argumento para adelgazar el número de líneas con el que cuenta.

-La enseñanza concertada está inquieta. Incluso han anunciado un calendario de movilizaciones.

-Nuestra inquietud viene a raíz de las manifestaciones que proceden de la Consejería de Educación y que vienen a decir que, si no hay suficiente demanda en alguna zona y allí hay oferta de centro público y concertado, se suprimirá la unidad del concertado.

-Y todo esto llega en un momento en el que hay que renovar los conciertos que se mantienen con la Junta, ¿no?

-Durante el mes de enero se solicitan los conciertos por parte de nuestros centros. Durante la primera semana de febrero se reúne en cada provincia la Comisión Provincial de Conciertos que emite un informe a la Consejería de Educación sobre la conveniencia o no acerca de las unidades que se van a concertar, es decir, es la Delegación la que emite una propuesta a la Consejería, que es quien tiene la decisión final.

-Pero entiendo que ustedes habrán tenido un período de negociación con Educación.

-La Consejería debería haberse sentado a dialogar con nosotros y no lo ha hecho. Hemos llamado a la consejera varias veces y no nos ha contestado.

-Sin tiempo dado para el diálogo, ¿qué es lo que Escuelas Católicas reclama como prioritario?

-Una de nuestras aspiraciones es que desde Educación se nos facilite cuál es el mapa escolar. Se lo llevamos pidiendo desde 2016 y hasta el momento tampoco se nos ha contestado en esto. El mapa nos permitiría ver dónde están las vacantes, dónde hay déficit y superávit de plazas y tratar de este modo cómo hacer frente a situaciones que pueden surgir, pero lo que nos tememos es que llegará final de mes con la adjudicación de plazas que establezca Educación sin haber tenido un momento para oír nuestro parecer.

-Pero ustedes llevan varios años manteniendo el número de unidades en la provincia.

-Se suprimió una línea en las Carmelitas de La Palma hace tres años. Esa medida se recurrió. Se aplicaron medidas cautelares y finalmente se recuperó porque se demostró que había demanda suficiente como para mantenerla abierta.

-¿Cuál es la presencia actual de Escuelas Católicas en la provincia?

-Nuestra presencia en la provincia es de 16 centros que dan docencia a 8.500 alumnos y más de 600 profesionales. Aunque la baja natalidad nos afecta, como al resto de los colegios, nuestros centros de la capital siguen teniendo demanda suficiente como para seguir con las unidades adjudicadas hasta el momento.

-Es decir, que sus colegios mantienen esa atracción tradicional para las familias.

-La Delegación Territorial de Educación establece una ratio distinta por cada zona de la ciudad de acuerdo a las diferentes circunstancias sociales y en todos los casos estamos por encima de esas ratios estipuladas.

-¿Hay más presencia de centros católicos en Huelva que en otras provincias andaluzas?

-Los centros católicos suponen en la provincia el 70% de los concertados que existen en Huelva. Es el mismo nivel que se da en otras provincias andaluzas.

-Contra ustedes se han vertido varios tipos de críticas. Una de ellas es que pecan de clasismo y elitismo a la hora de aceptar alumnos.

-Es incierto. Acogemos a todos los alumnos que nos llegan. Es así, entre otras cosas, porque eso lo decide el Programa Séneca, que es el sistema informático vertebral de la Consejería de Educación y aquí quedamos incluidos en las mismas condiciones que los centros públicos. Tampoco se puede olvidar que los centros de ECA se encuentran muchas veces en zonas marginales donde se hace una gran labor, como ocurre en El Torrejón o La Navidad. La sociedad debe conocer esa faceta que nuestros centros llevan a cabo.

-Otra de las cosas de las que se les ha acusado habitualmente es de pedir dinero a las familias.

-El concierto prohíbe cobrar cualquier cantidad y si se necesita algún tipo de contribución especial eso debe pasar por la Delegación Territorial, que es la que debe dar su autorización para llevarlo a cabo.

-¿Cómo reciben las aportaciones económicas de la Junta de Andalucía?

-Los centros concertados reciben cada tres meses una partida llamada Otros Gastos que están destinados para el funcionamiento del centro y para el pago de las nóminas del personal de administración (PAS), ya que las nóminas de los docentes corren a cargo del Gobierno central. Cuando esa partida de Otros Gastos no le llega a un colegio, es decir, le viene corta porque ha surgido algún imprevisto o hay que hacer arreglos, son los titulares de los centros quienes deben asumir los costes necesarios para hacer frente a lo que surja. Otros Gastos tiene unas partidas definidas que, por cierto, se están recibiendo dentro de los plazos previstos, corrigiéndose de esta manera los retrasos que sufrimos hace unos años.

-Una realidad indiscutible es que los resultados académicos que los alumnos obtienen en sus centros son superiores a los de la enseñanza pública.

-Ante esa pregunta lo que sí le puedo decir es que la enseñanza concertada recibe un 50% menos de fondos que la pública, y que con los recursos que disponen, nuestros profesionales hacen un gran esfuerzo para sacar esos resultados. Un puesto escolar le cuesta a la Junta 5.000 euros en la pública. La cifra baja a 3.000 euros en los centros concertados. Hay que tener en cuenta que sus profesores ganan más que los nuestros; los ayuntamientos se encargan de la limpieza de los centros mientras que nosotros tenemos que costearla, y lo mismo pasa con la calefacción u otros servicios. Pero es cierto que pese a todo ello, obtenemos mejores resultados con unos profesionales que ganan menos y trabajan más.

-¿Por qué creen que hay sectores que atacan a la enseñanza concertada? ¿Qué invocan ustedes ante ello?

-Nosotros no queremos privilegios. Lo que buscamos es un trato igualitario con la pública, porque los presupuestos de Educación también están pagados por los padres de los niños que van a la concertada. Por lo tanto, no estamos en contra de la enseñanza pública. Más aún, queremos una enseñanza pública bien financiada y con muchos medios, pero no queremos un trato discriminatorio.

-¿Pero hay algún colectivo en concreto que muestre mayor oposición a los argumentos esgrimidos por los centros concertados?

-La Marea Verde hostiga a la concertada y espera que haya una supresión de unidades para favorecer la pública. La ECA se niega al traspaso por ley de niños de la concertada a la pública, pues hay que insistir en que los padres tienen derecho a elegir el centro de sus hijos. Eso es lo que nos tememos que finalmente nos pueda ser propuesto por la Consejería. De hecho, la Consejería ha dicho que no concertará unidades nuevas. Eso es lo que conocemos porque así lo han manifestado tanto la propia consejera como la presidenta de la Junta. Al parecer se quiere dar prioridad a los centros públicos en los municipios donde haya esas dos opciones.

-Parecía que después del Gobierno del PSOE apoyado por IU, las relaciones de la ECA con la Junta habían mejorado.

-Hace cuatro años la relación en lo que se refiere a la titularidad de los centros era de 80% para la enseñanza pública y 20% para la concertada, pero a causa de la política de la Consejería la concertada ha perdido 1,5 puntos en los últimos cuatro años. Quiero insistir en que lo que quiere la ECA es que aunque haya un descenso de natalidad, eso sea utilizado para establecer ratios inferiores y de esta manera se incremente la calidad de la enseñanza y podamos así mejorar los pésimos resultados del informe PISA.

-¿Han tenido contacto con otras fuerzas políticas?

-Desde hace un año estamos hablando con sindicatos y partidos políticos. Los partidos nos están apoyando en todas nuestras reivindicaciones. Sólo IU y Podemos, obviamente, no están con nuestros principios. En cuanto a los sindicatos, todos los de la concertada nos apoyan incluido UGT, aunque éste de manera más ambigua al tener representación tanto en la pública como en la concertada.

-Usted ha ejercido en la enseñanza durante muchos años ¿Por qué cree que la educación en España se encuentra en una situación tan mala?

-No hay un pacto por la educación. Es un tema que se mueve por ambiciones partidistas y se ha llevado a un campo tremendamente politizado. He conocido cinco leyes distintas y eso no tiene sentido. Se necesita, de manera urgente, un pacto por la educación.