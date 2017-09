Puertos del Estado defiende la gestión de Huelva del nodo de Majarabique

El presidente de Puertos del Estado, Jose Llorca Ortega, defendió la titularidad onubense del nodo logístico de Majarabique durante una conferencia sobre El futuro de los puertos españoles ante los retos de la nueva economía 4.0 pronunciada ayer en Antares. Llorca aludió al proyecto de Majarabique, sobre el que finalmente "no se va a organizar una UTE de empresas que lo iban a gestionar", y apuntó que esa decisión pudo influir en detrimento del puerto sevillano.

Respecto a la dura competencia con el Puerto de Huelva y a la polémica que se desató a cuenta de la terminal logística de mercancías de Majarabique, plenamente operativa en suelos de La Rinconada que promueve Huelva y explotará la iniciativa privada (Termibus), Llorca lamentó que Huelva no ha aceptado finalmente la fórmula de gestión conjunta (en UTE) de Majarabique con el puerto de Sevilla, pero considera que a Sevilla no le hace falta Majarabique. "La competitividad del puerto de Sevilla no pasa por Majarabique. No tiene que usar ninguna terminal intermedia", dijo en referencia a la terminal ferroviaria de contenedores que ya tiene el puerto en el Muelle del Batán. Detrás de la negativa de Huelva, opinó que hay "posiciones individuales no compartidas; pregunten a las administraciones que nombran a los presidentes de los puertos". Son las comunidades.

Llorca llamó la atención a Sevilla sobre la pérdida de tráfico de contenedores que registra el puerto en el último semestre, ya que una parte de esos contenedores se están yendo a los puertos de Cádiz y a Huelva por los horarios nocturnos restringidos que tienen los trenes de mercancías mientras no se construya el enlace directo a la instalación hispalense, una obra que saldrá a concurso pronto, anunció. "Algunos trenes que venían aquí ya no vienen. Los que no pueden operar en un puerto buscan la operativa en otro", dijo, y aconsejó a Sevilla bajar sus tasas portuarias para competir. El descenso ha sido del 23% de toneladas transportadas en el primer semestre .

El malestar llegó cuando Llorca dijo que "el puerto de Sevilla juega en una división diferente que los grandes puertos marítimos europeos. Está en condiciones diferentes de otros puertos marítimos al ser interior", con una vía navegable que es el estuario del Guadalquivir. Minutos después tuvo que aclarar: "el puerto de Sevilla no es de primera o de segunda división, es diferente a los grandes marítimos". Llorca es contrario a las fusiones y partidario de la competencia entre puertos ("compiten los agentes económicos") y que la legislación no admite que sea desleal. "El modelo que tenemos es adecuado para la competencia controlada en beneficio de la viabilidad económica y eso beneficia a los puertos de Sevilla, Cádiz, Motril y Almería".