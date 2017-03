El Puerto superará el mes que viene todos los contenedores del año pasado

La apuesta por los contenedores realizada por la Autoridad Portuaria de Huelva va en serio. Lejos de un brindis al sol, de un crecimiento por encima de sus posibilidades reales, las cifras conseguidas apenas dos meses después de haber puesto en marcha la terminal ferroviaria más eficiente del sistema portuario español, comienzan a verse reflejadas con unos números que no hacen sino confirmar las instalaciones portuarias onubenses como una de las de mayor crecimiento de España. Si durante todo el año pasado se alcanzó la cifra de 11.875 teus, en dos meses se ha conseguido la redonda cifra de 8.000. Al ritmo actual -1.000 por semana- durante el presente mes de marzo, el Puerto de Huelva alcanzará esa cifra sin muchos problemas y será capaz incluso de superarla. Si se tiene en cuenta la referencia de 2015, la diferencia es aún más abismal, ya que apenas hace dos años, los contenedores que se transportaron por las instalaciones del Muelle Sur, apenas llegaron a 7.834.

La terminal ferroviaria funciona a pleno rendimiento y eso se trasluce en unos incrementos casi groseros, por encima del 250% en cada una de las distintas modalidades de transporte de contenedores. Tres trenes por semana llegan procedentes de Madrid y Sevilla con mercancías para abastecer la línea que la empresa Termisur tiene habilitada con Canarias y que se cargan en el buque Kalina. El trasiego en los muelles es constante y conforme se cargan en el barco, se sustituyen con otros que venían en el interior de sus bodegas. Las pruebas quedaron atrás de una manera definitiva y los métodos de transporte ya completamente operativos, no hacen sino augurar unas cifras aún mejores en la segunda mitad del año.

Será entonces cuando el tráfico de contenedores reciba un nuevo impulso con la puesta en funcionamiento del nodo logístico de Majarabique, cuyas obras de adecuación serán adjudicadas a comienzos del próximo mes de abril y tienen previsto finalizarse en verano, con lo que la actividad en los muelles se multiplicará. Si hace unos meses, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Javier Barrero, apuntó a la cifra de 50.000 unidades durante este ejercicio, las últimas previsiones realizadas por él mismo en el transcurso de una jornada con la sociedad HuelvaPort celebrada hace unos días en Córdoba, apuntaban directamente a los 60.000 teus. Ambas, al menos a tenor de lo que se ha visto hasta ahora, parecen igualmente alcanzables.

Sobre el resto de variables, el aumento de un 7,12% en el tráfico global tampoco es nada desdeñable. Hay que tener en cuenta que el principal operador portuario, la empresa Cepsa, mantuvo una parada parcial en sus instalaciones a lo largo de una veintena de días en enero, cuando se registró, por primera vez en muchos meses, una bajada de la actividad. Ésta no sólo se ha recuperado, sino que ha permitido que los productos del petróleo se encuentran a estas alturas del año un 40% por encima del alcanzado el año anterior.

También los graneles sólidos han confirmado ser una de las bazas más estables de las instalaciones portuarias onubenses, con un crecimiento cercano al 15% sobre los dos primeros meses del año anterior. En este apartado, la consolidación de la actividad de Impala Terminals se terminará convirtiendo en una de las garantías que ofrecer ante futuros competidores.

Las cifras de mercancía general (un 90% superiores), de avituallamiento (casi un 2%) y hasta de un sector que no levantaba cabeza como el de la pesca fresca (un 6,88% de aumento), permiten augurar un nuevo ejercicio de récord en los valores finales. Las 30,7 millones de toneladas que se consiguieron el año pasado, superando las 28,5 que hasta el momento eran el mayor registro, pueden quedarse muy atrás de no mediar una contingencia de causa mayor, no previsible.