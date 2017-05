El Puerto promueve una jornada sobre empleos en cruceros de río en Portugal

La Autoridad Portuaria de Huelva va a llevar a cabo una jornada de Empleo a bordo, el próximo 13 de junio en Las Cocheras, destinada a personas interesadas en trabajar en buques de cruceros de río en Portugal en colaboración con la compañía The Seven Seas Group. La compañía necesita los curriculum de los candidatos antes del día 12 de junio, a los que informará personalmente de la hora de convocatoria. (Enviar a: dperez@ssg.eu.com, Dissleys Pérez - Especialista en Reclutamiento - The Seven Seas Group). Las ofertas están destinadas a cubrir puestos de la compañía Viking River Cruises, la línea líder en el mundo por sus cruceros de río, que están en pleno proceso de preselección de candidatos para los cargos de chef, housekeeping, camareros para bar y restaurante y puestos de recepción. Los candidatos deben cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos conocimiento fluido del idioma inglés y experiencia previa en el cargo.