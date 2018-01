El Puerto logra con 32,4 millones de toneladas el mejor año de su historia

Si no fuera porque el calificativo "histórico" está ampliamente utilizado a la hora de referirse a la consecución de cualquier objetivo, podría parecer que las cifras conseguidas por el Puerto de Huelva en el recién finalizado año 2017 no respondería a lo sucedido a lo largo de sus doce meses, pero pocos adjetivos definirían mejor lo sucedido que los 32,4 millones de toneladas que se contabilizaron en sus muelles. Tal vez incluso se quedaría corto, ya que además de las cifras globales, a las que se podrían añadir los más de 44 millones de euros de su cifra de negocios, los 10 millones de euros que se conseguirán una vez cerrado el avance financiero, los 57.589 contenedores que se transportaron en el Muelle Sur, el aumento de un 13,41% en graneles sólidos y el 3,17% en líquidos, quedaría en nada si no se tiene en cuenta que el documento esencial en el que se basa dicho crecimiento, el Plan Estratégico de 2012 a 2017 con visión a 2022 se ha cumplido en un 75% y que las previsiones, la diversificación, la logística y el futuro que le espera a las instalaciones portuarias en los próximos dos años es más que espléndido.

Lo que ha logrado el Puerto onubense en el último año trasciende más allá de los números; supone un cambio de rumbo -nunca mejor dicho- en el posicionamiento de unas instalaciones que apenas han comenzado a dejar entrever lo que pueden aportar a la economía provincial, más aún de lo que lo están haciendo. La intervención del presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, cuando señaló que "el año 2017 es un punto de inflexión en la historia del Puerto", es la más acertada a la hora de analizar unos resultados de récord. Ramos, insistió, tal y como lleva haciendo desde que se hiciera cargo de la dirección de la Autoridad Portuaria de Huelva, en unas líneas estratégicas que se han visto plenamente confirmadas con los números del balance anual.

En ellas destaca el "crecimiento y consolidación del negocio, basado en la diversificación que nos lleva a tratar de ser el líder del Sur Atlántico de toda Europa en la totalidad de los tráficos, con crecimientos tanto cualitativos como cuantitativos". La "competitividad sustentada en la eficacia y eficiencia de los servicios prestados en los que se busca la excelencia, nos hace ser un Puerto cada vez más cómodo y accesible", reconoció Ramos, quien añadió que otro de los pilares fundamentales es la "relación con el entorno, tanto a través de la iniciativa Puerto-Ciudad, como en las relaciones con la comunidad portuaria", es decir, el conjunto de las empresas que trabajan en sus instalaciones y en todo su hinterland (zona de influencia). Por último, Ramos recordó uno de los aspectos en los que más se ha insistido en los últimos años, como es "la marca medioambiental de todos los proyectos que desarrolla la Autoridad Portuaria de Huelva, entre otras cosas derivada de su propia ubicación geográfica" al lado de un entorno como las marismas del Odiel.

Los tráficos han mejorado en casi la totalidad de los apartados. Entre ellos destacan los dos que sustentan el grueso de los tráficos en Huelva, como es el volumen de casi 25 millones de toneladas en graneles líquidos (un 3,17% más) o el crecimiento de un 13,41% en los sólidos.

A pesar de reconocer que "cada año es un mundo "en un asunto tan coyuntural como es el tráfico portuario, donde por una mínima diferencia de costes se pierden miles de toneladas", el máximo representante del Puerto de Huelva quiso detenerse "en la apuesta clara y solvente por los contenedores en el Muelle Sur" y por el "incremento de casi un 400% en la cifra conseguida el año pasado que se ha quedado en 57.589 teus en los últimos doce meses. La pretensión del Puerto de conseguir seis cifras en este tipo de movimientos para cuando finalice el Plan Estratégico (2022) no parece nada descabellado si se tiene en cuenta la entrada en funcionamiento del nodo logístico de Majarabique el verano pasado, lo que deberá aportar un número considerablemente mayor en este ejercicio.

Con todo ello y pese a dejar claro que "el objetivo de una Autoridad Portuaria no es el conseguir el mayor beneficio", Ramos destacó que "tanto con las amortizaciones, especialmente las derivadas del Paseo de la Ría, como con las provisiones que no exige Puertos del Estado, la cuenta de resultados a falta de cerrar algunos flecos de la misma se sitúa en un resultado positivo cercano a los 10 millones de euros".