El Puerto invertirá en obras más de 150 millones durante los dos próximos años

La Autoridad Portuaria de Huelva tiene previsto dar un impulso definitivo a sus inversiones y ha puesto sobre la mesa un Plan de Empresa que contempla un montante de 150 millones de euros para los dos próximos años. Se cumplirá así lo adelantado por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, quien el pasado día 2 en la toma de posesión de José Luis Ramos como presidente del Puerto onubense, adelantó que "Huelva será el segundo puerto en inversiones por detrás sólo del de Barcelona el año que viene".

A pesar de que el Plan de Empresa no podrá ser elevado a definitivo hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, la norma indica que no diferirá demasiado del presentado ante el Ministerio de Fomento por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva y a cuyas grandes líneas ha tenido acceso Huelva Información. Según éstas, en el periodo 2018-2019 el Puerto de Huelva va a invertir una cifra en torno a los 150 millones de euros únicamente en obras para la mejora de sus infraestructuras.

Los accesos al Muelle Exterior se simplifican con entrada directa desde la carretera

Alejado del proyecto Puerto Ciudad, pero fundamental a la hora de determinar la verdadera importancia de las instalaciones onubenses, según el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, "vamos a actuar desde el Muelle Sur hasta el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que va a ser inminente y se van a invertir 20 millones de euros en la nueva pavimentación, canalización, recogida de agua en un muelle fundamental en el tema de graneles sólidos" y donde más se nota el paso de tiempo y del tráfico pesado que por ella circula. La llegada del ferrocarril no ha hecho sino aumentar el número de vehículos que transitan por sus instalaciones, lo que ha hecho que su superficie se deteriore todavía más.

La otra joya de la corona, el Muelle Sur, verá duplicada su superficie. La entrada en funcionamiento del área logística de Majarabique, así como los planes para poner en marcha la propia Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en Huelva, hará aumentar el número de contenedores que transitan por las instalaciones onubenses. Este año se han superado con creces las previsiones de alcanzar los 50.000 teus al cierre del ejercicio y su número estará más cerca de los 60.000 que de dicha cifra. El objetivo, aunque ningún responsable portuario quiere ponerle número, es alcanzar los 100.000 teus en los próximos dos años. La llegada de nuevas empresas navieras, así como la consolidación y ampliación de Majarabique deben hacerlo posible.

Para ello, es imprescindible que se acometa una mejora en las condiciones en las que llegan los buques al Puerto, y dado que al mismo tiempo éstos tienen un mayor tamaño, "se va a actuar también en mejorar el calado, fundamental para favorecer de una manera importante los atraques", aseguró Ramos.

También se va a actuar en el Puerto Exterior que tendrá un único acceso, por un lado, "para cumplir los requerimientos del Ministerio del Interior, ya que estamos en un Puerto estratégico que requiere unas medidas de seguridad específicas. Ahora hay distintas formas de entrar a las instalaciones y en mi opinión está algo desordenado", señaló Ramos, quien también añadió que "vamos a desdoblar la carretera que llega al Muelle Sur para tener una entrada limpia desde la carretera de Mazagón y que esa carretera no se crucen los tráficos de mercancías y el de cruceros" en un intento por mejorar esa imagen que se ofrece a los visitantes.

Ese proyecto se conjuga con el planteado para reordenar el tráfico en la avenida Francisco Montenegro. La intención, tanto del Puerto como de la propia ciudad es desviar el tráfico pesado por detrás de las fábricas, con un acceso directo desde la carretera y evitar que cientos de camiones pasen por la vía que se pretende hacer más transitable para los peatones, con unas medidas sobredimensionadas y carril bici.

En lo que se refiere al Puerto-ciudad y mientras se trabaja en la zona del Cargadero del Tinto, el Puerto diseña la zona norte del Muelle de Levante en un proyecto que se realiza con el Consistorio de la capital. Ramos añade que "para 2019 el Muelle de Levante debe tener un gran proyecto de negocio para la ciudad, es decir, de restaurantes, de ocio, de servicio, destinado a las personas para que cree riqueza y con una dimensión de creación de empleo y hay que buscar que también en los salarios se note de alguna manera. La inversión será cercana a los 5 millones de euros".

Para ello "se ha constituido una comisión técnica entre el Ayuntamiento y el Puerto que se ha reactivado hace unos días con este proyecto. La idea es que durante 2018 se defina qué queremos hacer en este espacio y una vez hecho, que vengan inversores y que lo vean atractivo para que suponga un incentivo tanto para el Puerto como para toda la ciudad".