El Puerto invertirá 70 millones este año para mejorar sus infraestructuras

Será el Plan de Inversiones "más importante de la historia del Puerto". Así de contundente fue el presidente de la Autoridad Portuaria onubense, José Luis Ramos, que ayer, poco antes de una reunión con los parlamentarios del Grupo Socialista en el Congreso, el Senado y el Parlamento de Andalucía confirmaba lo adelantado por Huelva Información el pasado 25 de noviembre y que apuntaba a una cantidad de 150 millones en inversiones durante los próximos dos años. El responsable de la entidad onubense concretó que durante los próximos doce meses, la cantidad que se destinará a la mejora de infraestructuras sobrepasará los 70 millones de euros, buena parte de los cuales estarán destinados a la remodelación de los muelles Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos, así como a la puesta en marcha del proyecto estrella para este ejercicio, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que se instalará a espaldas de una avenida Francisco Montenegro que será "ciudadanizada" con el tráfico pesado de mercancías desviado de sus actuales rutas.

Será a lo largo de los próximos días -en concreto el 24 de este mes- cuando se den detalles de un proyecto calificado como "ambicioso y valiente", ya que "compensará uno de los males tradicionales a los que nos enfrentamos en Huelva, como es la falta de inversión pública", concretó José Luis Ramos, quien definió como "una apuesta más que importante" la creación de una ZAL como uno de los principales retos de este año que comenzará con la "urbanización parcial de los terrenos que antes ya estaban calificados como suelo industrial, algo que no se modificará en absoluto, así como una descontaminación de los mismos llevada a cabo desde la más absoluta normalidad, sin ningún tipo de alarmismos". Ramos salió al paso de las críticas vertidas sobre la idoneidad del proyecto y garantizó que "se trata de una inversión muy estudiada y medida, que no va a suponer ninguna carga para la ciudad, sino todo lo contrario. Para ello se han estudiado la totalidad de las ZAL que existen en el país y se ha escogido la que mejor permita aprovechar las oportunidades logísticas y de transporte que precisa la economía onubense, porque lo que no puede pasar es que no aprovechemos esas ventajas para crear valor añadido y que éste se quede en Huelva". Por todo ello, Ramos quiso pedir "el respaldo de todos a un proyecto que va a servir para el desarrollo de la ciudad, sin hacer ningún tipo de barbaridades".

Con todo ello, se conseguirá que "el Puerto no sea sólo un referente logístico del Sur de España, sino que se le tenga en cuenta en toda Europa; el avance que se conseguirá cuando la ZAL esté operativa será más que significativo".

Se trata en definitiva de responder a una de las cuatro asignaturas pendientes que el Puerto debe afrontar en los próximos años y que el presidente del mismo concretó en la "consolidación de la diversificación, mejora de la competitividad y la integración tanto en el territorio como en el medio ambiente", algo que permitirá, a su juicio "conseguir que el Puerto de Huelva esté asentado entre los de primer nivel de todo el país, para lo que el Plan de Empresa que presentaremos próximamente es fundamental".

En él estará también la "histórica reivindicación de la mejora de la línea férrea entre Huelva y Zafra, que nos permitirá afrontar una mejora competitiva trascendental para incrementar el tráfico de mercancías". En este sentido, Ramos recordó que se encuentran a la espera de la aprobación del Plan de Accesibilidad de Puertos del Estado, un instrumento financiero que permite a dichas entidades participar en las inversiones necesarias en infraestructuras no estrictamente portuarias, pero que sí redundan en sus tráficos. La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año han impedido hasta ahora concretar la cantidad que la Autoridad Portuaria onubense podría aportar para la mejora de la línea.