El Puerto consigue un nuevo récord con cerca de 31 millones de toneladas

Los muelles del Puerto de Huelva se aprestan a vivir un nuevo año histórico en el movimiento de mercancías movidas en sus muelles en un año natural, algo especialmente destacable si se tiene en cuenta que durante 2016 establecieron una nueva marca con 30,5 millones de toneladas. Según ha podido conocer Huelva Información, durante los últimos días se ha conseguido alcanzar esa cifra y superarla, con lo que no parece demasiado aventurado suponer que el ejercicio de 2017 rondará los 31 millones de toneladas.

Las cifras conseguidas durante el pasado mes de noviembre auguraban que, aunque el presente diciembre hubiera sido malo en cuanto a movimientos -que no ha sido el caso- se conseguiría superar lo conseguido a lo largo de los últimos días del año, tal y como se ha conseguido. Habrá que esperar hasta comienzos del mismo para concretar el nuevo récord conseguido por el Puerto de Huelva, aunque todo hace prever que la cifra superará las 31 millones de toneladas si se tiene en cuenta que el crecimiento sostenido durante los once primeros meses del ejercicio actual, rondaba el 3%.

El año 2017 habrá que definirlo como el año de las compensaciones. Si se tiene en cuenta que el principal de los tráficos con los que siempre se ha relacionado al Puerto de Huelva, los productos petrolíferos, se han resentido respecto a ejercicios anteriores y, siempre a la espera del cierre del balance anual, podría registrar un retroceso por primera vez en años debido fundamentalmente a que, si bien la entrada de buques se ha mantenido en los mismos niveles que en años atrás e incluso los ha superado, en la salida de los mismos se ha apostado más por hacerlo mediante los oleoductos en lugar de por vía marítima, los números alcanzados por el gas natural y, especialmente por los graneles sólidos y contenedores, han conseguido compensar esa caída.

El Gas Natural Licuado (GNL) comienza a ser una realidad palpable en el Puerto de Huelva y la apuesta de Enagas por situarlo entre los principales de todo el sistema portuario nacional es tan decidida como lo indica un incremento superior al 20%, que le llevará a superar, por primera vez, los 3 millones de toneladas de largo (el año pasado se quedó en 2,5 millones). La entrada en servicio después de una inversión de 20 millones de euros de las nuevas instalaciones de Decal, contribuirán el año que viene a reforzar la presencia de los graneles líquidos a niveles similares a años anteriores.

También es más que destacable el segundo de los tráficos en importancia en los muelles onubenses. Lo conseguido por la terminal de Impala, de la que ayer se hizo eco Huelva Información con un incremento en este año del 38% hasta superar los 1,2 millones de toneladas, la consolidación de los de Atlantic Copper o la inesperada presencia de cereales en las instalaciones del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo debido a que la falta de lluvias ha motivado la necesidad de su importación procedentes de terceros países vía marítima, ha impulsado los movimientos en unas instalaciones que, precisamente, se verán remodeladas a comienzos del próximo año y la Autoridad Portuaria trata de que dichos tráficos no se resientan.

No obstante, donde los números se disparan hasta alcanzar niveles nunca vistos, es en el tráfico de contenedores. Si bien estos no suponen una aportación importante en cuanto a sumar toneladas en los números finales, la importancia la adquieren por cuanto abren una nueva etapa en el transporte en el Puerto de Huelva. Las previsiones realizadas a comienzos de año por la Autoridad Portuaria onubense de superar los 50.000 cajones, se alcanzaron ya el pasado mes de noviembre, con lo que el objetivo de 55.000 teus parece más que conseguido si se tienen en cuenta los movimientos logrados en los últimos meses, todos ellos por encima de las 4.500 unidades.

Quedará entonces un año en el que el relevo en la presidencia del Puerto parece no haber ralentizado en absoluto el ritmo de crecimiento constante que se ha registrado en los muelles de Huelva en los últimos años. Con la entrada en funcionamiento del nodo logístico de Majarabique y los primeros pasos de cara a constituir la Zona de Actividades Logísticas en los terrenos industriales ocupados por la fábrica Foret, las previsiones de cara a 2018 no pueden ser más positivas y no sería descabellado apostar por un tercer año consecutivo de registros históricos.