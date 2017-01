El Puerto de Sevilla pasa al ataque

Casi dos meses después de que la Autoridad Portuaria de Sevilla abriera la polémica por la adjudicación al Puerto de Huelva de la explotación del área logística de Majarabique, su presidente, Manuel Gracia, ofreció una nueva versión de las razones por las que no concurrieron al concurso, que fueron desde la falta de recursos económicos, hasta que se enteraron tarde del mismo, además de tratar de imponer unas condiciones sobre las que se debe articular la gestión de la zona, basada en una gestión compartida que fue rechazada en un principio y en una propuesta de creación de un órgano andaluz de puertos.

El responsable del Puerto de Sevilla apuntó en un desayuno de trabajo promovido por la Fundación San Pablo Andalucía CEU, las nuevas condiciones en las que estaría dispuesto a entrar en una gestión conjunta del área de Majarabique, algo que estaría basado en la suma de nuevos tráficos "que hoy no están operando en ningún puerto de la comunidad autónoma, ni Sevilla ni Huelva ni Cádiz. Debe sumar nuevos tráficos de mercancías y no limitarse a repartir el mismo tráfico que hay porque sería vestir un santo para desvestir a otro perjudicando al Puerto de Sevilla".

Donde sí desgranó una idea hasta ahora no expuesta fue a la explicación de por qué la Autoridad Portuaria de Sevilla no concurrió al concurso de Majarabique. El pasado 1 de diciembre la Autoridad Portuaria de Sevilla emitió la única opinión sobre el asunto hasta ayer en la que reconocía su falta de interés en la misma por estar implicada en el desarrollo de la Dársena del Batán y por la duplicidad de la misma lo que restaría eficacia al entrar en duplicidades.

Sin embargo, la versión que ayer ofreció fue la de que para explotar en la parcela de Majarabique una terminal logística ferroviaria, "requiere una inversión de 2,5 millones de euros, un dinero con el que cuenta de sobra el Puerto de Huelva por sus cuantiosos ingresos gracias a los tráficos de graneles líquidos como el petróleo y el gas natural". Gracia añadió que "nuestra situación financiera no nos permite entrar en operaciones en las que no tengamos muy asegurado el retorno". De haber tenido unas cuentas algo más saneadas, Gracia aseguró que tampoco habría sido recomendable optar a Majarabique porque "el Puerto de Sevilla debe garantizar su equilibrio presupuestario de manera estable en el tiempo y el pago de la obra de la esclusa nos limita".

Asimismo, esgrimió que cuando la Autoridad Portuaria hispalense tuvo "conocimiento" del mismo, "ya estaba abierto el plazo de presentación" de ofertas. Esta afirmación fue desmentida por Puertos del Estado y recogida por Huelva Información el pasado 3 de diciembre, ya que Sevilla conocía las intenciones onubenses "desde el pasado mes de octubre" y el concurso estuvo abierto "durante tres semanas sin que se presentara ninguna oferta".

Gracia fue más allá y justificó que tal extremo implicaba "bastantes dificultades", toda vez que el Puerto de Sevilla cuenta con su terminal ferroviaria "plenamente operativa" y "por parte de una institución pública" como el Puerto de Sevilla, "no habría sido aceptable" concurrir al concurso sólo para "impedir" que la Autoridad Portuaria de Huelva se hiciese con Majarabique. "¿Qué sentido habría tenido si tenemos ya una terminal ferroviaria operativa ¿Se trataba de impedir que Huelva pudiese tener Majarabique?", planteó Gracia, quien reconoció la "legitimidad" de las aspiraciones del Puerto de Huelva, pero ha insistido en las "posibilidades de colaboración", porque "Valencia se sigue llevando los tráficos del aceite o la naranja", pese a que "lo suyo es que esos tráficos operasen con puertos de Andalucía".

Este argumento, fue desmentido en la resolución del recurso que su entidad planteó ante Adif, cuya resolución reconoce que "conocedora de la licitación, con su inactividad se quedó al margen de manera deliberada" y después de publicarse la licitación y siendo conocedor de la misma, no realizó ninguna consulta, no pidió ninguna aclaración, no solicitó ampliación de plazo si es que no tenía tiempo para presentar su oferta y, por último, no se presentó a la licitación".

Gracia anunció también que va a proponer a la Junta de Andalucía la creación de un órgano de coordinación y consulta entre los siete puertos andaluces de interés general del Estado para armonizar, coordinar e impulsar las sinergias en materia de actividad logística, y agregó que esta propuesta es anterior al conflicto de Majarabique y forma parte de una necesidad en la que han coincidido otros presidentes de puertos estatales andaluces.

La Junta de Andalucía presiona en este sentido por la gestión conjunta y para ello ha celebrado hasta ahora dos reuniones con los presidentes de los puertos de Huelva y Sevilla, y la previsión es que haya otras reuniones esta semana y la que viene. Gracia espera que el conflicto se solucione en febrero, como muy tarde.