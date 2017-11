El Puerto presenta en Barcelona su Plataforma Intermodal de Transporte

El Puerto de Huelva presentó bajo el título de Intermodal Platform of Port of Huelva: Connecting multimodal logistics chains, los resultados actuales y los desarrollos futuros que pretenden situar al Puerto onubense como la Plataforma Logística Multimodal referente del sur atlántico europeo en el Congreso sobre Ad-Hoc Industrial Working Group for the Development of Motorways of the Sea, que se celebra en Barcelona hasta el día de hoy.

En su intervención, Jaime Beltrán, jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio del Puerto onubense, mostró cómo el proyecto Plataforma Intermodal del Puerto de Huelva, cofinanciado por el Programa Europeo CEF (Connecting Europe Facility), se configura como parte esencial en el corredor verde de Majarabique, que asegura el enlace sincronizado para los tráficos provenientes de los corredores Atlántico y Mediterráneo y de Extremadura y que tienen en Huelva su nodo intermodal marítimo-terrestre.

Durante el coloquio, se destacaron las sinergias que pueden darse entre el crecimiento de los tráficos intermodales potenciados por la Plataforma Intermodal del Puerto de Huelva y la utilización del Gas Natural Licuado como nuevo combustible para el transporte, tanto marítimo como terrestre, así como la alta especialización de su comunidad portuaria en este producto energético, como lo demuestra su liderazgo nacional en toneladas de GNL movidas en 2016.