Primer día de alivio de luto

Alivio en una sesión plenaria en la que (por simple defecto profesional) hubo algún que otro patinazo al establecer el orden de las intervenciones y en el uso de la primera persona del plural. Pasar del nosotros al yo no fue sencillo para Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo, los dos ediles -ya no adscritos- que renunciaron a quedarse en el grupo de C's si María Martín ejercía como portavoz del mismo, tal y como hizo ayer con el beneplácito de la formación de Albert Rivera.

La nueva composición de la Corporación Municipal tras la ruptura del grupo naranja tendrá que rodar para adaptarse a las nuevas circunstancias y, tal y como señaló el alcalde, Gabriel Cruz, el paso a la condición de no adscritos de Gallardo y Figueroa generará una nueva situación en los órganos de gobierno desde el punto de vista reglamentario de la que dará cuenta el secretario, al que IU ha solicitado un informe.

El más madrugador de la pareja de debutantes fue Figueroa, quien en la mesa del salón de Plenos ocupó la última silla de la derecha, donde antes se sentaba el portavoz de Participa, Jesús Amador. A su lado se ubicó Gallardo y Martín estuvo flanqueada por el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Amador, y el popular Manuel Remesal.

En su estreno como independiente, Figueroa confesó en la sala de prensa que la sensación que tenía era de "relajación" porque el ambiente vivido no era ni el que había previsto en su día ni el apropiado. "No estaba a gusto. Yo lo único que quería era trabajar para C's como partido y para todos los onubenses. No hemos tenido la colaboración esperada y quiero seguir trabajando como hasta ahora y con más ganas en lo que queda de mandato. Espero aprovecharlo muy bien", señaló.

Con dos años por delante en la política local, Figueroa no tiene pensamiento de repetir. Quiere agotar el ciclo y en el futuro "Dios dirá". Pero a su vez, no cierra la puerta, partidario de que nunca debe decirse que de este agua no beberé. Así, aun sin saber lo que hará Ruperto Gallardo, dejó claro que con lo que haga, le tendrá "a su total disposición para apoyarlo en todo".

Pero el presidente de C's no se plantea nada más que el día a día. Al menos, eso señaló: "Una vez que encarrilemos la segunda parte del mandato, ya veremos, pero es muy pronto como para pensar en otra cosa que no sea salir del paso este que tampoco ha sido agradable". Sí comparte Gallardo el "alivio" de Figueroa ante la "tensión interna" sufrida, si bien aseguró sentir a la vez "un poco de tristeza" porque ahora sólo podrá llevar una propuesta a cada Pleno (el grupo de C's puede llevar tres) y porque, en su opinión, el proyecto de Rivera "no se merecía acabar así en Huelva".

En cualquier caso, la hostilidad en el ex trío sigue ahí y se hizo patente en varios momentos. En primer lugar, cuando se dio cuenta en el Pleno del escrito de Martín sobre su designación como portavoz de C's. Y es que Gallardo pidió que se corrigiese la expresión "tránsfugas" del texto que, en sus palabras, "obviamente no lo ha escrito ella". "Estos dos ediles no somos tránsfugas", aseguró. Figueroa no dudó en ratificar sus palabras.

Este infranqueable bando a dos fue igual de contundente cuando la portavoz defendió la única moción que llevó al Pleno. No en vano, cuando Martín propuso la elaboración de un plan de climatización de los centros educativos, a los dos independientes les faltó tiempo para expresar su "extrañeza" ante una moción que ya se defendió en el Parlamento andaluz. Por si quedaba alguna de su incredulidad, Gallardo precisó que pensaba que la iniciativa sería retirada porque "el 6, 8 y 22 de junio ya salió en los periódicos que la Junta empezaba a colocar los aparatos y el pasado día 23 fue cuando se presentó la moción". Sin embargo, este argumento que llevó a los dos no adscritos a votar en contra de la propuesta no fue óbice para que saliera adelante, ya que contó con el visto bueno del equipo de gobierno y el PP, la oposición de Participa e IU, y la abstención de Mesa de la Ría.

Martín, sin embargo, optó por el silencio cuando Gallardo y Figueroa defendieron sus mociones. El primero, tras el incendio del bazar de Santa Marta hace un mes, propuso la creación de una mesa técnica buscar una regulación específica para este tipo de comercios. En ella se debatirá y analizará la Ordenanza Reguladora de Actividades y estarán presentes los principales colegios profesionales, la Mesa del Comercio y las federaciones vecinales más representativas. Mesa de la Ría, sin explicar su postura, se abstuvo, mientras que Martín, que no intervino, la votó a favor junto a PSOE, PP, IU, el proponente, Figueroa y Participa.

Martín optó por abstenerse -así como PP e IU- en la votación de la iniciativa de Figueroa para exigir a Endesa la revisión y puesta a punto de las líneas eléctricas y centros de transformación de la ciudad, así como su adecentamiento exterior y el cuidado de su imagen. A la moción se agregó una transaccional del equipo de gobierno para estudiar medidas jurídicas contra la empresa en caso de que ésta incumpla su contrato.

La portavoz del grupo naranja optó por la prudencia. Así, se limitó a señalar, en las declaraciones previas, que sólo viene a trabajar por Huelva y que esto es precisamente "lo que he estado haciendo en estos dos años". La situación que afronta no es, según señaló, ni de tranquilidad ni de lo contrario. No obstante, lanzó un dardo envenenado al dejar claro que "en este tiempo atrás se ha visto a las personas que no han estado al lado de los ciudadanos y quién ha trabajado por los onubenses".

Martín siente el respaldo "de todo el partido", de la nueva junta directiva local, del parlamentario Julio Díaz, y dice ser consciente del apoyo de sus compañeros. Lo que toca, por lo tanto, es "trabajar" y por eso aseguró que no va a dedicarle tiempo a asuntos que, bajo su punto de vista, ni interesan a los ciudadanos ni son prioritarios.