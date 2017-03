Prestigiosos cocineros se ponen el delantal en los fogones de los hospitales

Ritmo frenético en las cocinas del Juan Ramón Jiménez, los pacientes esperan y los fogones rinden al cien por cien. Una veintena de prestigiosos cocineros y los trabajadores habituales de las cocinas trabajaron codo con codo para que todo saliera a la perfección, la ocasión lo merece. Las actividades de La Semana de la Capital Gastronómica en los Hospitales siguen su curso y ayer se vivió una de las jornadas más importantes de esta iniciativa.

Las recetas más elaboradas llegaron a los enfermos y al personal de guardia de los centros hospitalarios de Huelva en un día marcado por la calidad de los productos autóctonos, la colaboración y la solidaridad. La Capitalidad Gastronómica llegó a los hospitales para hacer la estancia de los pacientes un poco más llevadera por unas horas.

850 comensales disfrutaron de elaboraciones dignas de una cocina elevada

Xanty Elías, estrella Michelin, de Acánthum, José Duque de Casa Dirección y Manuel Lobato de Las Dunas dirigieron ayer las cocinas hospitalarias en las que elaboraron sus creaciones junto al resto de chefs y sus equipos, que colaboran en La Semana de la Capital Gastronómica en los Hospitales.

Más de 85 profesionales de estos restaurantes y de los hospitales trabajaron desde primerísima hora de la mañana para sacar a tiempo los platos de los 850 comensales que disfrutaron de elaboraciones dignas de una cocina elevada con productos típicos de la tierra llevados a otro nivel.

Manuel Lobato, quien dirigió el menú que se degustó en el Vázquez Díaz, destacó la labor del personal del hospital, que "se ha volcado" con la iniciativa. Además, recordó que el objetivo de esta iniciativa no es más que "llevar a los restaurantes a personas que no se pueden desplazar. Darles a conocer y disfrutar" la buena cocina. Xanty Elías, que elaboró el menú del Juan Ramón Jiménez, puso en valor la utilización de "productos de toda la vida de Huelva", la materia con la que "trabajamos normalmente en los restaurantes" y resaltó el valor de la iniciativa de realizar platos que "emocionen y reconforten" a los pacientes en los centros hospitalarios. Para Elías, es "esencial". El cocinero, estrella Michelin, valoró "unas instalaciones que ya nos gustaría tener", en referencia a las cocinas del Juan Ramón Jiménez. En relación a la supervisión de la Unidad de Endocrinología y Nutrición, Xanty Elías refirió que "los platos no son más difíciles", sólo "requieren un poco más de trabajo".

En estas jornadas ha sido importantísima, a la vez que fundamental, la labor del personal del hospital. Francisco José Rodríguez Bogado, jefe de cocinas, destacó "la importancia" de participar e "integrar" la Capitalidad en el trabajo por y para el paciente. Además, "es un halago" compartir espacio con cocineros de la talla de Xanty Elías o Manuel Lobato y del resto que han aportado su trabajo y experiencia a esta apuesta por ofrecer a los enfermos lo mejor de la buena mesa. Francisco José Rodríguez no quiso olvidar la "labor de los profesionales" que a diario trabajan en las cocinas del hospital. Para Mónica Domínguez, cocinera del Juan Ramón Jiménez, ayer fue una jornada "diferente" en la que "estamos aprendiendo mucho. Hay mucho compañerismo" y destacó la relevancia de que "el enfermo salga de la rutina". Las jornadas concluyen hoy con los talleres para los más pequeños en las aulas de pediatría y de salud mental infanto-juvenil de los centros hospitalarios.