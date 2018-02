Preocupación por los facultativos que ejercen sin títulos homologados

El Colegio de Médicos de Huelva y el Sindicato Médico (SM) han mostrado su preocupación por los casos de falta de homologación de algunas personas que ejercen sin tener su titulación convalidada según la normativa de la Unión Europea y que surgen de manera especial durante los meses de verano, cuando se hace más necesario cubrir algunos puestos.

Desde el Colegio de Médicos de Huelva, su presidente Antonio Aguado indicó que es una preocupación tanto del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos como de Consejo General a nivel nacional, ya que "es indignante que se esté contratando a gente que no tienen un título homologado, lo que nos hace estar muy preocupados". De hecho, el Consejo Andaluz ha emitido recientemente un comunicado en relación a los especialistas no homologados en el que recuerda que "la colegiación obligatoria es una garantía constitucional para los pacientes y que sirve, entre muchas otras cosas, para registrar y certificar que los médicos colegiados con ejercicio cumplen con los requisitos necesarios para ejercer la profesión de médico, por lo que es necesario que las administraciones y empresas contratantes soliciten el certificado de que se cumple esta exigencia". Así, el año pasado "este Consejo presentó un renovado registro de consulta pública de médicos colegiados que constituye un instrumento de garantía y seguridad para los pacientes y usuarios, ya que permite verificar la habilitación profesional de cada facultativo: nombre, apellidos, número de colegiado, estado de la colegiación y especialidad acreditada".

Los casos esporádicos de irregularidades permiten un mensaje de tranquilidad

El Consejo recuerda por otro lado que "en el trámite de colegiación se exige, entre otros requisitos, que los títulos estén homologados, lo que garantiza la correcta formación del médico". Aguardo añadió que la homologación "es una garantía para el paciente".

En términos parecidos se expresó el Sindicato Médico (SM) de Huelva. Recordó que los colegios de médicos son los encargados de llevar a cabo la homologación de los títulos. El problema surge, según el SM, cuando la premura y la falta de previsión en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) provocan que la Administración efectúe contrataciones sin la oportuna verificación de los títulos o si éstos realmente existen. Aunque en teoría la cosa es más fácil para las naciones pertenecientes a la Unión Europea, aun así hay que tener presente que algunas especialidades no coinciden de un país a otro. Obviamente, la situación puede ser aún más complicada para aquellas personas que vienen de otras partes del mundo.

Desde 1995, los médicos que quieren trabajar en la sanidad pública necesitan pasar por el MIR y a través de él realizar una especialidad. Aquellos que tienen el grado pero no el MIR pueden también trabajar para el SAS pero siempre a través de contratos eventuales. El Sindicato Médico quiso, no obstante, lanzar un mensaje de tranquilidad a la población acerca de la profesionalidad del cuerpo médico en general, sea cual sea su procedencia. En Huelva, el momento más delicado suele darse en la época estival. Es cuando el SAS se ve muy apurado para encontrar a profesionales y cubrir las plazas que oferta, especialmente para la cobertura del refuerzo de playas y las guardias. Las condiciones económicas no suelen seducir a los médicos, de modo que ante la necesidad de dar respuesta asistencial a la afluencia de turistas a la Costa, el SAS opta por contrataciones que en algunos casos no dejan de ser polémicas. El SM recordó de este modo cómo durante el verano se contó en el Andévalo con un médico que difícilmente se expresaba en español, "cuando en Portugal te piden un mínimo de B1 de portugués para poder ejercer".

Respecto a los médicos que no tienen la especialidad reconocida en España, el SM sugiere que sean reconducidos a Medicina de familia u otras especialidades, ya que "lo importante es que se fidelicen en Andalucía, pues el éxodo de facultativos andaluces no va a parar hacia otros países u otras comunidades autónomas. A un nivel más general, el Sindicato Médico entiende que la Administración debe realizar una planificación a medio y largo tiempo de las necesidades de profesionales y no improvisar.