Pospuesta la manifestación en demanda de las infraestructuras

La Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva pospone la celebración de una manifestación para reclamar la llegada de la Alta Velocidad, el desdoble de la N-435 y la mejora de la línea férrea Huelva-Zafra. La agrupación celebró ayer una asamblea en la que delegó a la Ejecutiva la convocatoria de la acción de protesta, según informó el portavoz, Juan José García del Hoyo.

La manifestación o concentración ha sido pospuesta hasta nueva fecha, atendiendo al desarrollo del debate de los Presupuestos Generales del Estado, aunque no se descarta que sea en la segunda quincena del mes de junio.

García del Hoyo insiste en las tres obras que son prioritarias para la provincia onubense

Según indicó García del Hoyo, la agrupación no quiere precipitarse a la hora de llamar a los ciudadanos a protestar por la carencia de infraestructuras de comunicación en la provincia, ya que en las próximas semanas están previstos varios acontecimientos que pueden influir en la convocatoria.

Sin embargo, la agrupación no va a permanecer de brazos cruzado y va poner en marcha mientras tanto otras iniciativas. Una de ellas es una campaña de información sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias, de su deterioro y de la situación comparativa con el resto de España para que sea difundida por toda la provincia, que incluye la publicación de cartelería.

García del Hoyo detalló a este diario que la propuesta de presentar en los plenos de las corporaciones locales mociones reclamando al Gobierno central infraestructuras para Huelva está teniendo una buena respuesta, ya que son numerosos los grupos municipales que han llevado la iniciativa a los ayuntamientos.

El portavoz de la agrupación aseguró que ésta no va a cesar en reclamar "lo que le corresponde" y que el Gobierno central está aún a tiempo para corregir los déficits que tiene Huelva. En este sentido, anunció que continuarán con las gestiones que vienen realizando como la reunión de trabajo mantenida con el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, para hacer un frente común de cara a defender a la provincia del trato recibido por la provincia de Huelva en los Presupuestos Generales del Estado.

También tiene previsto reunirse con el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, para analizar diversas mejoras en las infraestructuras onubense.

García del Hoyo abundó sobre las críticas realizadas por el PP, que no pertenece a la agrupación por considerar que las reivindicaciones solo están dirigidas al Gobierno central y no a la Junta de Andalucía. Al respecto, el portavoz señaló que dos miembros de este partido, el ex alcalde de San Juan del Puerto, Juan Carlos Duarte, y el exdiputado provincial, José Luis Barragán, participaron en el acta redaccional de constitución y que por tanto aprobaron que la prioridad en materia de infraestructuras para la provincia eran la llegada del Alta Velocidad, el desdoble de la N-435 y la mejora de la línea ferroviaria Huelva-Zafra, las mismas que se mantiene en la actualidad.

El también presidente del Consejo Económico y Social de Huelva recordó que la agrupación nació alejada de cualquier tinte oportunista y electoralista y que vienen realizando sus trabajos y aportaciones de "forma consensuada" y con una línea de actuación marcada por el interés social de la provincia, así como que de ella forman parte instituciones, agentes sociales y asociaciones y colectivos, como la Diputación, la FOE, la Universidad y los sindicatos.

Garcia del Hoyo subrayó que la agrupación no renuncia a otras reivindicaciones, aunque éstas tres son las que tienen un mayor impacto para la provincia y, sin embargo, "no hay perspectivas de que se ejecuten".

La agrupación demanda al Gobierno que incorpore en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 una dotación de 40 millones de euros para cofinanciar la mejora de la Huelva-Zafra en colaboración con la Autoridad Portuaria de Huelva, ajustándose su ejecución en dos ejercicios, y la incorporación de las cantidades previstas a invertir en 2016 y 2017 en la línea de AVE Sevilla-Huelva, es decir los 75 millones previstos para 2016 y los 125 correspondientes a 2017, de forma que el proyecto pueda estar culminado en 2020.

García del Hoyo sostiene que de los 114,8 millones presupuestados para inversiones en 2016, las ferroviarias suponían 40,3, y finalizado el año tan sólo se han licitado inversiones por 27 millones, en su mayoría correspondientes a la Autoridad Portuaria, y ninguna en materia ferroviaria. Además, que "el grado de ejecución asciende al 23,3% mientras que en el conjunto español ascendió a cerca del 70%".

La agrupación considera que la línea del AVE es una inversión de carácter estratégico para Huelva, no solo para el tráfico de viajeros sino para el de mercancías. Su construcción reduciría la duración del trayecto entre ambas capitales de provincia en 45 minutos, de forma que los trenes de media distancia en Sevilla en 40- 45 minutos y los de larga distancia en Madrid en dos horas y media.

También reclama que se aceleren y se potencien las inversiones para el ansiado desdoble de la carretera N-435 y enlace con la Ruta de la Plata (estatal y Junta de Andalucía, así como un apoyo estatal decidido al proyecto de nodo logístico ferroviario del Puerto de Huelva.

Un informe del CES pone de relieve que Huelva ha perdido en 30 años 1.400 millones de euros en inversión por la dejadez de las administraciones lo que tiene paralizada a la provincia onubense.