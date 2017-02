Políticamente no interesa y si es así, es el fin

Todo anda tranquilito, nadie saca los pies del plato. Hoy martes es una jornada más, se nota en el ambiente de la carpa que va a ser un día muy tranquilo. Ese se nota, se palpa. Los días así la gente de la FOPAC está relajada, aunque con sus miras y antenas siempre alertas, pues nunca se sabe cuándo puede saltar la liebre.

Son días en los que cuando entras al patio de butacas lo ves relajado. Los seguidores de los grupos con su nerviosera habitual, las conversaciones son de los mas recurrentes:

-Creo que lo van hacer mal, están muy nerviosos.

-No hombre, se tomaron ya su tilita,

Los espectadores no saben lo que se cuece en el pasillo de los sustos. Basta con que a un miembro de una agrupación le falte una simple pinza para el pelo, para que se forme la de Dios es Cristo. Todo el mundo corriendo, todo el mundo medio loco. Los que conocemos este tinglao miramos y sonreímos; todo normalmente viene a su cauce, todo vuelve a la calma.

Ya sentado en mi butaca observo los palcos, este año Na. La decoración del teatro es espectacular, una tira de cadenetas con antifaces, qué bonito hijoooo.

En fin. La gente de la televisión la tengo al lado, algunos están sorprendidos por el nivel de algunos de los grupos, otros no, jajajá.

Cuando termina la actuación de la murga Barrigaverde se produce una gran desbandada en el teatro. Todos esos seguidores incondicionales que estaban con la nerviosera antes de su actuación, ahora se levantan y se van. De verdad que no entiendo esa actitud que, por otra parte, es aceptable. Hay gente que va a ver jugar a Mesi y si no juega pues se va, pero no creo que sea lo justo. Eso es menospreciar a los demás grupos que actúan en la función.

En el descanso me meto en la carpa en busca de ese refresco que me haga tragar todo lo que me estoy tragando esta noche. Charla distendida con un gran carnavalero, Gabriel. Coincidimos en muchas opiniones carnavaleramente hablando. El es de los críticos, de los que le gusta mojarse y, ojo, solo hablamos del concurso; del Recre no hablamos, digo esto para que después no me preguntéis. Se le ve un buen aficionado.

Se nota que el Carnaval ya no tiene el tirón popular del que contaba. Antes solo había un grupo municipal que no aparecía por el teatro y era IU, ahora el único grupo municipal que apareció en la noche del martes es el socialista. Las cosas cambian. Recuerdo cuando Ruper me compró la entrada porque no me daban la acreditación. ¿Dónde estás Ruper, te hecho de menos a ti y al mejor tramoyista del mundo, a Ramón? Espero veros por aquí, aunque solo sea por afición, que se que la tenéis, sobre todo tu Ramón.

La noche se ha hecho muy larga, los toreros me han matao; cojo los trasto y me retiro. Hasta mañana.