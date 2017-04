La Policía niega cualquier tipo de presiones y denuncia falta de personal y material

Un día después de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño, reconociese a Huelva Información que se ha abierto una investigación para encontrar las causas por las que han aparecido varios vehículos con ruedas pinchadas, motos sin batería y han coincidido varias bajas laborales en un mismo día, el Sindicato de Policía Municipal (SPME) niega cualquier tipo de presión o pulso al Ayuntamiento.

El sindicato sin embargo achaca los retrasos en los servicios que se registraron el pasado Lunes Santo (con calles sin retirada de vehículos para facilitar el paso de las cofradías) a falta de personal. De hecho, explica que desde el pasado 27 de septiembre se expuso una hoja de servicio en la Jefatura de Policía Local en la que se reconocía que no había agentes suficientes, aunque se indicaba a los operadores que atienden al ciudadano que no les dijesen "no tenemos agentes" para no "molestar" y en lugar de ello, se les indicase que "en cuanto haya agentes disponibles se encargará el servicio".

En sus denuncias añaden que hay vehículos con más de 17 años de antigüedad, "como es el caso de algunas motos" y esa es la razón por la que se quedan sin batería, máxime cuando "están 24 horas prácticamente en uso". Y a eso suman el mal estado de los coches. Aseguran que hay 9 vehículos de un total de 30 con las ruedas pinchadas, entre los que "hay varios que iban a ser destruidos como chatarra", concluyen.