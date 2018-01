La Policía da consejos para hacer compras seguras en internet

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y la Policía Nacional publican la Guía práctica de compra segura en internet, con información básica para comprar con todas las garantías.

En estas fechas, muchos ciudadanos se plantean realizar adquisiciones a través de las webs pero no tienen claro cómo hacerlo de forma segura. De hecho y según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los usuarios de internet alega no efectuar compras por la red al no considerarlo un método seguro.

Esta guía recuerda los derechos del que realiza las compras y entre otras recomendaciones está la de realizar las compras en páginas que inspiren confianza, en las que se identifique quién es el responsable y dónde se ubica la tienda online; proteger la conexión a internet de posibles intrusiones; configurar el ordenador, teléfono móvil o tableta de manera correcta y no enviar dinero en metálico para completar el pago.