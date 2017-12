La Policía blinda las áreas comerciales para proteger a empresarios y clientes

Consejos muy útiles para los empresarios

En el folleto que Interior está distribuyendo a los comerciantes onubenses se expone un decálogo de recomendaciones que no deben obviar. La primera es que tengan un sistema de cierre para todos los accesos y que mantengan alguna luz de la fachada encendida durante la noche. Se les aconseja que refuercen los espacios comunes con el edificio en que esté el local, que instalen un timbre exterior con sistema de apertura remoto y asegurar los productos con alarmas electrónicas. Recomiendan además no hacer caja a última hora ni solo, fijar un límite de dinero para la caja registradora e ir retirando el excedente, no fiarse de servicios técnicos no contratados, conectar la alarma y siempre evitar el enfrentamiento con el delincuente.