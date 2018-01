La Policía Nacional desmiente la alerta antiterrorista por el robo de un arma

El robo de un arma en el domicilio particular de un policía provocó ayer un auténtico revuelo en las redes sociales, donde se multiplicaron bulos que hacían referencia a una alarma antiterrorista en Huelva por estos hechos. Sin embargo, desde la Subdelegación del Gobierno quisieron dejar claro que no se activó ningún tipo de alarma especial, aunque sí confirmaron que hubo "un incidente menor con un arma", del que no se han facilitado datos.

Según ha podido saber Huelva Información, el robo se llevó a cabo el día 31, pero fue algo "fortuito" y la denuncia por ello se ha interpuesto en la Comisaría de la Policía Nacional.

No obstante, la provincia, como el resto del país, se encuentra en estos momentos en un nivel 4 de alerta antiterrorista y esta circunstancia hace que los cuerpos de seguridad sean especialmente cautelosos con el tema.

El bulo provocó numerosas llamadas a los cuerpos de seguridad, ya que la identidad del autor del robo se asigna a un ciudadano de origen argelino, de 45 años de edad y con permiso de residencia en España