La Policía Local realiza más de 300 pruebas de alcoholemia en seis días

La Policía Local ha realizado más de 300 controles de alcoholemia desde el pasado viernes -una media de 40 test etílicos diarios- en la capital con motivo de las celebraciones de empresa previas a las navidades. Hasta ahora, según señaló ayer el jefe del Cuerpo policial, Rafael Mora, no se ha registrado ninguna incidencia reseñable en los controles, por lo que el responsable quiso felicitar a los ciudadanos por su comportamiento, toda vez que la colaboración "está siendo total".

Estas pruebas se efectúan por la mañana, tarde y noche y en los últimos seis días alcanzaron sus picos más altos en las noches del viernes y el sábado, mientras que el lunes, con la lluvia, se desarrollaron menos debido a la disminución del tráfico en las calles de la capital.

Según explicó Mora, estas pruebas se encuadran en el concepto de prevención y no de castigo, de modo que no constituyen un refuerzo negativo, sino todo lo contrario: "Lo que pretendemos es que tanto el peatón como el conductor vayan seguros. Nosotros intentamos garantizar que la gente se lo pase bien sin la necesidad de incumplir o quebrantar la ley. Pero, sobre todo, no ya por el quebrantamiento, sino por su seguridad y por la de los demás. Por eso estamos tan contentos, porque la reacción de la ciudadanía está siendo muy buena. Esperamos que siga así".

El jefe de la Policía Local de Huelva también abogó por la necesidad de que los ciudadanos se conciencien de que, si salen a una comida de Navidad o a una actividad lúdica, no pueden beber si van a coger el coche.

Se trata, en definitiva, de que la gente se acostumbre a cumplir la ley, como lo que ocurrió, por ejemplo, cuando entró en vigor la normativa antitabaco que prohibió fumar en los bares. Si en un principio parecía imposible, la experiencia ha demostrado que finalmente los clientes de los locales se han concienciado y cuando quieren fumar, lo hacen fuera del establecimiento. Así, del mismo modo, si "antiguamente era impensable ir a una comida de Navidad sin pensar que ibas a beber, hoy día el que lleva el coche sabe que se toma una caña o brinda con vino pero luego ya no bebe".

Además, se incrementará la presencia de agentes en las calles en la capital, especialmente en los días señalados, como 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero. Para el resto de las jornadas, la Policía Local prepara, no obstante, un dispositivo más amplio de lo normal.

Los datos exactos de las pruebas no se conocerán hasta que acabe la campaña de Tráfico, si bien la Policía Local proseguirá con controles preventivos para garantizar la seguridad de la gente.

El Ayuntamiento de la capital se ha adherido, como suele ser habitual, a la campaña que promueve la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre control de la tasa de alcohol y drogas en conductores, que se desarrolla desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo.

Con esta iniciativa se pretende aumentar la concienciación ciudadana respecto a los riesgos del consumo de alcohol o drogas en la conducción y contribuir a eliminar o moderar determinados hábitos de consumo en algunos sectores de la población.

Según datos de la DGT, en casi un tercio de los accidentes intervino el alcohol como factor desencadenante. Y según el Observatorio Europeo para la Seguridad Vial, alrededor del 25% de las muertes en carretera están relacionadas con el alcohol.

En cualquier caso, desde la Dirección General de Tráfico advierten de que el alcohol y las otras drogas no sólo están relacionados con una mayor accidentalidad, sino que también suponen una mayor mortalidad y lesiones más severas.

Durante los siete días de la campaña que, a nivel nacional, desarrolla la DGT hay puntos de control en cualquier carretera y hora del día. Los agentes ponen especial énfasis en los conductores policonsumidores, es decir, en quienes se ponen al volante y consumen habitualmente alcohol o drogas.