La Policía Local movilizará en la calle a 150 efectivos diarios

La Delegación de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Huelva ultima los detalles del dispositivo especial de Semana Santa. Se producen desde hace meses reuniones "constantes" con el Consejo de Hermandades y con los distintos servicios municipales para que la Semana Mayor de Huelva transcurra con la máxima normalidad.

El concejal del ramo, Enrique Gaviño, especifica que "tenemos una dinámica muy buena con el Consejo a través de la entrega de un documento específico de la Delegación mediante el que las cofradías han podido notificarnos cualquier cosa con mucha antelación para poder organizarnos, como la necesidad de podar ciertos árboles, o señales que puedan molestar, pavimentos en mal estado…".

La coordinación con otras áreas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un asunto de vital importancia para que el puzzle encaje.

seguridad

La plantilla de la Policía Local de Huelva cuenta con un total de 219 agentes. De ellos, más de dos tercios, concretamente 150 efectivos, "van a estar a diario operativos en la calle", avanza a Huelva Información el jefe de la Policía Local onubense, Rafael Mora.

El resto de los policías se ocupará "de las transmisiones, los atestados y los distintos operativos" que se orquestan desde la jefatura del Paseo de Las Palmeras. Y es que el plantel del cuerpo municipal trabajará "al cien por cien" en Semana Santa, distribuido en cinco turnos. Enrique Gaviño añade que "en el planning anual de la Policía Local, todo el mundo sabe que Semana Santa y Colombinas son dos fechas clave donde nadie se puede ir de vacaciones; se trabaja mucho y a full time, sin horarios y con todo muy planificado".

Uno de los instantes más complejos en esta coordinación de la plantilla llegará en la Madrugá, cuando "a las 3:30 estamos montando el dispositivo del Señor de Huelva y a las 15:00 del Viernes Santo ya salen las cofradías de ese día; es un esfuerzo muy importante el que hacemos", recalca el jefe de la Policía Local.

Mora refiere que muchas veces a los agentes municipales "no se les ve tanto" porque una nutrida parte de ellos se dedica a regular el tráfico en la ciudad, realizando varios círculos concéntricos de seguridad que, por ejemplo, se instalan "al final de la avenida de Andalucía, otro en Pablo Rada y uno último a cien metros de la carrera oficial". La señalización y retirada de vehículos en las calles por las que transcurren algunas cofradías también es un trabajo arduo y minucioso que se repite a diario y que centra los esfuerzos de parte de los policías.

En paralelo a estos trabajos, el cuerpo municipal tiene que continuar realizando los servicios ordinarios o la vigilancia y control del mercadillo, que se celebrará también este próximo Viernes de Dolores.

El dispositivo de seguridad se pone en marcha, precisamente, en la mañana del día 23 de marzo. "Empezamos cuando desfilan los niños de algunos colegios en su procesión extraordinaria; son cuatro los colegios nos han pedido apoyo, lo que conlleva cortes de tráfico y acompañamiento", refiere Mora.

Cada jornada de la Semana Mayor de Huelva transitarán por las calles de la capital onubense cuatro cofradías y "cada una lleva su propio equipo de Policía Local", indica el concejal de Seguridad, a lo que el jefe de la Policía Local añade la complejidad que entrañan las hermandades con recorridos más amplios, como las de Pérez Cubillas, La Hispanidad o La Orden, o recogidas "como las de la Victoria o Tres Caídas, que son complejas; hasta que no llega el Domingo de Resurrección no descansamos".

Este año volverá a permanecer activo el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), integrado por Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, desde el que se controla el discurrir de las hermandades.

Desde hace más de dos años nuestro territorio está en nivel 4 de alerta antiterrorista y, obviamente, es algo muy a tener en cuenta en una cita cultural con semejante afluencia de público.

Rafael Mora precisa en este sentido que "se ha incrementado el número de efectivos en algunos momentos del recorrido procesional, en los puntos clave, donde también habrá muchos compañeros de la Policía Nacional y tanto agentes uniformados como de paisano". No obstante, remarca Rafael Mora, "la gente debe sentirse muy tranquila porque ponemos toda la carne en el asador para que todo salga a la perfección".

Dichos puntos calientes, indica Enrique Gaviño, no se pueden desvelar por motivos de seguridad, "pero ahí se invierten muchos esfuerzos". Es importante también por este motivo "evitar aglomeraciones inútiles". Por ello el Ayuntamiento de Huelva volverá a colocar la cartelería en la que se detallan los itinerarios no recomendados, aquellas zonas por las que "no se puede transitar por la estrechez de la calle y donde se generan tapones".

Las reuniones con el comisario de la Policía Nacional, Florentino Marín, y con la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, son "constantes".

Esta combinación fluida de esfuerzos con otros cuerpos también se mantiene con el Instituto Armado. Son sus efectivos los que gestionan, por ejemplo, los accesos a Huelva capital por las vías interurbanas. "Con la Guardia Civil de Tráfico nos coordinamos para que desvíe el tráfico de la avenida de Andalucía y no se colapse la ciudad; todo se hace en equipo, sumando esfuerzos", concreta el jefe de la Local.

el "estrés sobrevenido"

Algunas cofradías de la Semana Santa onubense apuran hasta el último instante para entregar sus itinerarios definitivos al equipo municipal que se encarga de hacer que todo el engranaje de movilidad funcione y no se bloquee la ciudad. El plano definitivo de los recorridos no pudo culminarse hasta el miércoles pasado debido a esta coyuntura y esto produce en los organizadores "un estrés sobrevenido, porque no queremos que nada perjudique el paso de la estación de penitencia".

Hay que tener en cuenta, evidencia Rafael Mora, que "no sólo tenemos que imaginarnos un escenario habitual, sino que hay que apreciar todos los imprevistos". En caso de que la lluvia hiciera acto de presencia en la Semana Santa onubense, por ejemplo, y dependiendo del punto del itinerario en que lo hiciera, "la Policía Local actúa con gran rapidez para reaccionar de la forma más óptima".

Se diseñan para ello planes alternativos y se procurará este año, si hay precipitaciones inesperadas, "que los pasos se refugien en el templo y los cortejos en otros lugares próximos, de modo que no se masifique el punto en el que están los titulares".

Enrique Gaviño indica que la Junta Local de Seguridad trabaja "desde el máximo respeto a las hermandades". Es más, "nosotros jamás decimos a una cofradía lo que tiene que hacer, sino que nosotros y toda la ciudad nos adaptamos a la Semana Santa". Los 70 bares de los puntos clave de la carrera oficial saben, por ejemplo, que en estos días no pueden colocar los veladores a partir de las 15:00, que es el momento a partir del cual el centro de Huelva permanecerá totalmente blindado y cortado al tráfico rodado.

El jefe de la Policía lo define en pocas palabras: "Esta ciudad se transforma en Semana santa y piensa en nazareno".

bomberos y p. civil

El concejal de Seguridad explica que durante la Semana Santa se mantiene el dispositivo habitual de Bomberos de Huelva, que permanece en el parque atento a todo lo que pueda acontecer en la ciudad. "Los más complejos son los accesos a la carrera oficial", concreta, pero está todo bajo control. Por si ocurriera algo de gravedad, "están preparados refuerzos".

La movilidad está condicionada, subraya Gaviño, pero "se procura que en tres minutos puedan acceder a cualquier lugar en el que pudiera haber una incidencia".

El operativo de voluntarios de Protección Civil también trabaja a pleno rendimiento, con una ambulancia al inicio y otra en la zona final de la carrera oficial.

autobuses y taxis

Gaviño pide a los onubenses que "colaboremos todos e intentemos, en la medida de lo posible, no coger el coche para venir al centro". Los autobuses de Emtusa, que no tendrán un recorrido fijo y se adaptarán al paso de las hermandades de penitencia, partirán desde la central de Zafra hasta las doce de la noche, "una prolongación de horarios que nos lo pondrán más fácil, por lo que no tiene sentido moverse en coche en estos días, lo mejor es coger el transporte público o caminar un poco".

En lo que a los taxis se refiere, el delegado de Seguridad, Movilidad y Tráfico anuncia que debido a la instalación de los palcos se pierden temporalmente las paradas de "la plaza de Las Monjas, que se desplaza a la calle Rafael López (continuación de Puerto); la de la Placeta se instala en la calle Gravina y también cambian de ubicación las de los hoteles Monteconquero y Los Condes".