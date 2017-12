La Policía Local se incauta de 147.500 petardos que se vendían de forma irregular

La llegada de las celebraciones navideñas trae consigo el incremento en la venta de petardos y material pirotécnico con el que los onubenses celebran las fiestas. Sin embargo, esta costumbre tan arraigada está plagada de irregularidades y en no pocas ocasiones se cae en la ilegalidad. Así, la Policía Local informó ayer de que se ha incautado de un total de 145.700 unidades de petardos de diferentes tipos y cargas explosivas. Unos productos que se encontraban a la venta sin la autorización correspondiente. Según señaló el cuerpo policial, el operativo se ha realizado en un bazar multiproductos de la Avenida de las Fuerzas Armadas, en el Polígono Romeralejo, donde se han requisado un total de 35 kilos de elementos pirotécnicos.

Desde la Policía Local se quiere recordar a los vendedores y ciudadanos que está prohibido vender petardos fuera de cajetillas o unidades sueltas, salvo tipos especiales, al igual que la venta de productos no autorizados para la edad del comprador descrito en cada cajetilla. En este sentido, considera fundamental la colaboración ciudadana para poder hacerse con el material que se vende de manera irregular o ilegal en establecimientos de Huelva.

Del mismo modo, también se recomienda a quienes los adquieran de modo correcto que no lo sujeten nunca con la mano para evitar quemaduras, ni que se los acerquen a cualquier otra parte del cuerpo mientras encienden la mecha. Otra de las medidas de seguridad fundamentales a tener encuentra es evitar llevar los petardos en bolsillos.

Los petardos tienen que depositarse en una superficie donde no puedan provocar daños materiales ni representen un peligro para cualquier persona cercana y nunca se deben lanzar dentro de casa. No obstante, siempre hay que asegurarse de que no hay líquidos inflamables cerca de la zona donde se tiran.

Por último, los agentes locales advierten de que los petardos no se pueden reutilizar si no han explotado y recomiendan a los usuarios que los inutilicen mojándolos con agua. Tampoco se pueden tirar por un balcón o meterlos dentro de botellas de vidrio o de ladrillos.